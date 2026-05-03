به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بازار سرمایه، در معاملات بازار سهام، صندوق‌های طلا رکوردی تاریخی را به ثبت رساندند؛ به‌طوری‌که بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان واحد صندوق طلا میان خریداران و فروشندگان معامله شد و از این میزان، ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول جدید وارد این صندوق‌ها شد. این رقم، بیشترین ورودی یک‌روزه در کل سابقه ۹ ساله صندوق‌های طلا به شمار می‌رود.

پیش از این، رکورد ورود پول به صندوق‌های طلا متعلق به سه‌شنبه هفته گذشته بود که در آن روز، سرمایه‌گذاران حقیقی حدود ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به این صندوق‌ها تزریق کرده بودند. این در حالی است که از آغاز جنگ اخیر تا پنجم اردیبهشت‌ماه، در مجموع بیش از ۱۴ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های طلا خارج شده بود.

با این حال، تنها در پنج روز معاملاتی اخیر، از ششم تا دوازدهم اردیبهشت، حدود ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تازه وارد صندوق‌های طلا شده است.

کارشناسان، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد را یکی از مهم‌ترین عوامل این رکوردشکنی می‌دانند و معتقدند در چنین فضایی، صندوق‌های طلا به ابزاری برای پوشش ریسک تورم و افت ارزش ریال تبدیل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران بدون خرید فیزیکی طلا، دارایی خود را در برابر رشد نرخ ارز حفظ می‌کنند.

در همین حال، صندوق‌های نقره نیز با استقبال قابل‌توجهی مواجه شده‌اند؛ به‌طوری‌که روز شنبه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان واحد صندوق نقره معامله شد و ۵۸۱ میلیارد تومان پول حقیقی به این صندوق‌ها وارد شد.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون، در تمام روزهای معاملاتی، سرمایه‌گذاران حقیقی به‌طور پیوسته به صندوق‌های نقره ورود پول داشته‌اند.