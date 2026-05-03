به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اجرای طرح‌های توسعه شهری با محوریت پیاده‌راه، محور ۲۴ متری و ارتقای خدمات عمومی بر اساس مصوبات قانونی و مطالعات علمی دنبال می‌شود.

وی افزود: خدمات روزمره شهری که توسط شهرداری‌ها به شهروندان ارائه می‌شود، با رویکرد بهسازی ساختار سازمانی، انتخاب مدیران کارآمد و بهره‌گیری از نیروهای دارای انگیزه در حال انجام است.



محمودی تصریح کرد: شهرداری اراک تمام توان خود را بر ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان و ارتقای کیفیت شهری متمرکز کرده‌ است و در این مسیر، توسعه پروژه‌های عمرانی و خدماتی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در کنار خدمات روزمره، پروژه‌های مهمی در شهر اراک در حال اجراست که می‌تواند به بهبود حال و هوای شهروندان کمک کند.

محمودی تاکید کرد: در همین راستا، تعامل با کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی برای بررسی طرح‌های توسعه‌ای، به‌ویژه طرح‌هایی که با روح و روان مردم ارتباط مستقیم دارند، ضروری است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

شهردار اراک با اشاره به طرح پیاده‌راه مرکزی شهر افزود: شهر اراک یک شهر تاریخی و هویتی است و در عین حال باید با تغییرات علمی و شهری همراه شود.

وی بیان کرد: نباید از تغییرات هراس داشت، بلکه باید با آن به استقبال بهینه‌ترین طرح‌ها رفت و آن را در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری به‌کار گرفت.

محمودی گفت: طرح پیاده‌راه مرکزی بر اساس اسناد بالادستی سند توسعه شهر اراک و برنامه پنج‌ساله دوم و با تأیید شورای اسلامی شهر تدوین و اجرایی شده است.

وی ادامه داد: این طرح دارای مصوبات قانونی مشخص بوده و تمام اقدامات شهرداری بر همین اساس انجام می‌شود.

شهردار اراک با اشاره به نقش مطالعات علمی در اجرای این طرح تصریح کرد: در بررسی‌های کارشناسی، از داده‌های ترافیکی استفاده شده است که نشان می‌دهد الگوی ترافیکی و حضور شهروندان در هسته مرکزی شهر، در ساعات عصر به اوج خود می‌رسد.

محمودی افزود: شهر قابل مقایسه با یک ساختار ثابت نیست، بلکه مانند یک موجود زنده در طول زمان نیازمند تغییر، اصلاح و بهبود است و باید متناسب با نیازهای جدید شهروندان بازآفرینی شود.

وی تاکید کرد: در گذشته احداث پل‌های عابر پیاده با هدف تسهیل تردد عابران انجام شد، اما با تغییر الگوهای شهری، برخی از این زیرساخت‌ها نیز با بازنگری مواجه شدند چراکه شهر باید متناسب با نیاز روز و الگوهای جدید حرکت شهری تنظیم شود.

اجرای طرح پیاده‌راه موجب رونق گردشگری می شود

شهردار اراک با اشاره به اهمیت بازار تاریخی اراک و هویت شهری آن گفت: بازار تاریخی اراک یکی از مهم‌ترین عناصر هویتی شهر است که باید در بستر طرح‌های شهری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: اجرای طرح پیاده‌راه موجب افزایش دسترسی، رونق گردشگری و ارتقای ارزش اقتصادی محدوده بازار خواهد شد.

محمودی با اشاره به انتقال و ساماندهی صنوف و خدمات شهری تصریح کرد: در کنار اجرای پیاده‌راه، انتقال برخی مشاغل مزاحم، ساماندهی خدمات پزشکی، داروخانه‌ها و اصناف مختلف در حال بررسی است تا تعادل شهری و کیفیت زندگی در مرکز شهر ارتقا یابد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پارکینگ‌های طبقاتی اراک افزود: در قالب اجرای این طرح، ظرفیت‌های پارکینگ‌سازی از جمله پیش‌بینی بیش از ۲ هزار پارکینگ در محدوده‌های مشخص و بهره‌برداری از پارکینگ‌های موجود نظیر پارکینگ خاتم، پارکینگ شورا و سایر فضاهای جانبی در دستور کار قرار دارد.

محمودی ادامه داد: با اجرای سیاست‌های تشویقی تعرفه‌ای، استفاده از پارکینگ‌ها به‌صورت پلکانی و با هزینه حداقلی در ساعات اولیه و افزایش تدریجی در ساعات بعدی تنظیم شده تا فرهنگ استفاده از پارکینگ در شهر تقویت شود.

شهردار اراک با تأکید بر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تاکید کرد: در شش سال گذشته، ۷۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان شهری نوسازی و تعویض شده و با هدف کاهش آلودگی صوتی و بهبود آرامش روانی شهروندان وارد مدار خدمت شده‌اند.

وی افزود: اجرای طرح پیاده‌راه، محور ۲۴ متری، توسعه پارکینگ‌ها، نوسازی حمل‌ونقل عمومی و ساماندهی اصناف، همگی در یک چارچوب یکپارچه و بر اساس مصوبات قانونی، مطالعات علمی و نیاز واقعی شهر اراک در حال اجرا است.

محمودی گفت: اجرای این طرح ها ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی شهر را به دنبال دارد.