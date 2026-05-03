به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده هافبک تیم ملی فوتبال ایران یکشنبه شب با پیراهن لخ پوزنان لهستان مقابل دوبلین به میدان رفت اما دچار مصدومیت شدید از ناحیه زانو شد تا در دقیقه ۱۹ با برانکارد از مستطیل سبز خارج شود و نه تنها هواداران تیم باشگاهی اش را نگران کند بلکه کادر فنی تیم ملی ایران را در آستانه حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز مضطرب کند.

قلی زاده که خوشبین بود مصدومیتش تنها از ناحیه کشکک زانو باشد با پیگیری های تیم پزشکی باشگاه خود آزمایش MRI داد و مشخص شد آسیب دیدگی اش بیش از اینکه یک ماهه خوب شود زمان خواهد برد و مشکوک به پارگی رباط صلیبی است و نیاز به آزمایش های دقیق تر دارد.

بنابراین قلی زاده که عصر دوشنبه تماس تلفنی مهدی تاج رئیس فدراسیون را دریافت کرد باید خداحافظی تلخی با مسافران ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد چرا که نمی تواند زودتر از ۳ ماه به میادین بازگردد. حالا قلعه نویی که حساب ویژه ای روی آماده ترین لژیونر این روزهای فوتبال ایران باز کرده بود باید فکری برای جانشین او کند.

رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ از ۲۱ خردادماه آغاز می شود که تیم ملی ایران در گروه G با تیم های بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل