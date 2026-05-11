یاران قلی زاده سه امتیاز تا قهرمانی در لهستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم لخ پوزنان در آستانه قهرمانی قرار گرفته و عملاً می‌تواند جشن قهرمانی را آماده کند.

این تیم در حال حاضر ۵۶ امتیاز دارد و پشت سرش تیم‌های یاگیلونیا بیالیستوک، راکو چنستوخووا و گورنیک زابژه هر کدام با ۴۹ امتیاز قرار گرفته‌اند. این اختلاف امتیاز باعث شده تنها یک برد در دو بازی باقی‌مانده (مقابل رادومیاک در رادوم و یا ویسوا پواوتسک در پوزنان) برای قطعی شدن دهمین قهرمانی تاریخ لخ کافی باشد. حتی ممکن است دو تساوی یا حتی یک تساوی هم برای قهرمانی کافی باشد.

در بازی قبلی، توقف لخ مقابل آرکا وضعیت را کمی پیچیده کرده بود، اما شکست غیرمنتظره گورنیک زابژه مقابل زاگرمبه لوبین باعث شد مسیر قهرمانی دوباره برای لخ هموار شود.

اهمیت زیادی هم به بازی‌های معوقه وسط هفته داده می‌شود؛ ابتدا آرکا مقابل گورنیک زابژه قرار می‌گیرد و سپس راکو میزبان یاگیلونیا خواهد بود. بهترین سناریو برای لخ، تساوی در هر دو بازی است، چون هر از دست رفتن امتیاز توسط رقبا می‌تواند آن‌ها را از کورس قهرمانی خارج کند.

در صورت تساوی راکو و یاگیلونیا، راکو عملاً شانس قهرمانی را از دست می‌دهد. اگر یاگیلونیا پیروز شود، همچنان ۴ امتیاز با لخ فاصله خواهد داشت.

در نهایت، لخ پوزنان در شرایط بسیار راحتی وارد دیدار آخر می‌شود و حتی ممکن است با یک تساوی هم قهرمانی‌اش قطعی شود.

لازم به ذکر است که علی قلی زاده وینگر ایرانی این تیم در آستانه جام جهانی و در هفته سی اُم به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی فصل را از دست داد اما می تواند در سومین فصل حضورش در لیگ لهستان دومین قهرمانی خود را با هم تیمی های خود جشن بگیرد.