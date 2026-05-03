الگوی مقاومت در جنگ امروز؛ بازخوانی حماسه عاشورا از نگاه سخنگوی سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین محبی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» به مناسبت هفته عقیدتی-سیاسی در سپاه و بسیج، با اشاره به تأثیرپذیری نیروهای مسلح از فرهنگ عاشورا گفت: الگوی ما در جنگهای امروزی، همان الگوی مقاومت و ایستادگی در نبرد نابرابر عاشوراست؛ جایی که ۷۲ تن با حداقل تجهیزات در برابر سپاهی ۳ هزار نفره با حداکثر امکانات ایستادگی کردند و دشمن هرگز نتوانست اراده و آرمان آنان را از ایشان جدا کند.
وی افزود: منبع تغذیه روحی، روانی و معنوی نیروهای ما در برابر دشمن، همین جهاد عاشورایی است. امروز دشمن با بهمیدان آوردن مدرنترین تجهیزات نظامی آمریکا و پشتیبانی چندین کشور، در شرایطی کاملاً نابرابر مقابل ما صفآرایی کرده، اما نیروهای ما با اتکا به همین قدرت معنوی توانستند ۴۰ روز در برابر این هجمه بایستند و دشمن را از رسیدن به اهدافش بازدارند.
سردار محبی تأکید کرد: معنویت، تربیت دینی و آموزشهای قرآنی است که به رزمنده ما وقتی دست و پایش کنار لانچر قطع میشود، نشاط، خوشحالی و روحیه میبخشد و خانواده او را استوار نگه میدارد.
سخنگوی سپاه در ادامه با بیان اینکه مهمترین تهدید برای تابآوری نیروهای نظامی، نفوذ دشمن در ذهن و قلب آنان از طریق جنگ شناختی، دروغپردازی، شایعهسازی و وارونه جلوهدادن حقایق است، خاطرنشان کرد: فرهنگ عاشورایی و آموزههای دینی، دیواری از یقین بهعنوان سپر ذهنی و قلبی در برابر این تهدیدات ایجاد میکند.
وی با اشاره به پیوند میان میدان و مردم، تصریح کرد: فصل مشترک میدان و خیابان، ایمان، معنویت، وطندوستی و غیرت ملی است. معنویت به تجهیزات جان میدهد، به انسان جهت میبخشد و به جامعه ثبات میبخشد. نیروهای نظامی ما با برخورداری از توان رزمی و ایمان دینی، حصار امن مردم هستند و جان میدهند تا امنیت را برای آنان تأمین کنند.
نظر شما