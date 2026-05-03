حدادی مثل همتای استقلالی از تاج حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در خصوص برنامه‌ریزی باشگاه در ایام تعطیلی لیگ برتر به دلیل برگزاری اردوهای تیم ملی پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت :پس از توقف موقت رقابت‌های لیگ برتر به منظور آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، کاملاً از این تصمیم تمکین کردیم تا شاهد درخشش عزت و افتخار ایرانی در میدان‌های بین‌المللی باشیم.

وی افزود: با این حال، از اصول برنامه‌ریزی خود برای ارتقای عملکرد تیم و باشگاه کوتاه نیامده و نخواهیم آمد. برنامه‌های فنی با دقت و بر اساس نظر کادر فنی پیش می‌رود و ارتباط باشگاه با آقای اوسمار ویرا، سرمربی محترم تیم، کاملاً ایده‌آل است.

حدادی ادامه داد: در هر گفت‌وگویی با آقای اوسمار، او از دلتنگی‌اش برای ایران و هواداران پرسپولیس سخن گفته و اشتیاق زیادی برای بازگشت دارد؛ چراکه او نیز به خوبی می‌داند ملت ایران تا چه اندازه مهمان‌نواز و دارای تمدنی غنی هستند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص رفتار توهین‌آمیز یکی از افسران فرودگاه کانادا با تیم مدیریتی فدراسیون فوتبال ایران گفت: آنچه شنیده‌ایم، بی‌احترامی از سوی دولتی بوده که روادید صادر کرده و میزبانی را پایمال نموده است.

توضیحات آقای ممبینی درباره رفتار آقای تاج، به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال و نایب‌رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، نشان‌دهنده عزت ملی است. واکنش تیم مدیریتی فدراسیون در بازگشت از کانادا، نمادی از میهن‌پرستی است؛ همان میهن‌پرستی که تک‌تک مردم این سرزمین برای ارزش‌های آن جان فشانی کرده و بر سر آرمان‌هایشان ایستادگی می‌کنند.