به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از پشتسر گذاشتن فصلی ناامیدکننده در لیگ برتر فوتبال زنان حالا با نگاهی متفاوت و برنامهای جدیتر وارد فاز بازسازی شده است. پروژهای که هدف نهایی آن تبدیل تیمی پایینجدولی به مدعی قهرمانی و کسب سهمیه آسیایی است. در این مسیر مهمترین و کلیدیترین تصمیم مدیران باشگاه انتخاب سرمربی جدید برای فصل آینده خواهد بود. تصمیمی که میتواند مسیر سرخپوشان پایتخت را بهطور کامل تغییر دهد.
چهار گزینه روی میز مدیران پرسپولیس
طبق اخبار و گمانهزنیهای مطرحشده چهار چهره سرشناس فوتبال زنان ایران شامل مرضیه جعفری، مریم ایراندوست، نیلوفر اردلان و مریم آزمون در فهرست گزینههای هدایت پرسپولیس قرار دارند. هر یک از این مربیان کارنامه و سبک کاری متفاوتی دارند و انتخاب نهایی از میان آنها میتواند نشاندهنده رویکرد فنی و استراتژیک باشگاه در فصل پیشرو باشد.
جعفری موفقترین گزینه روی کاغذ
در میان گزینههای موجود نام مرضیه جعفری بیش از سایرین به چشم میآید. مربیای که فصل گذشته یکی از پرکارترین و موفقترین چهرههای فوتبال زنان ایران بود. جعفری بهصورت همزمان هدایت تیم ملی و باشگاه خاتون بم را بر عهده داشت و در هر دو جبهه عملکردی قابل دفاع ارائه کرد. او توانست تیم ملی فوتبال زنان ایران را برای دومین بار به رقابتهای جام ملتهای آسیا برساند؛ موفقیتی که اهمیت زیادی در فوتبال زنان کشور دارد.
در سطح باشگاهی نیز جعفری با هدایت خاتون بم بار دیگر قدرت خود را به نمایش گذاشت و این تیم را به مقام قهرمانی لیگ برتر رساند. این عملکرد دوگانه و موفق باعث شده تا او بهعنوان یکی از جدیترین گزینههای نیمکت پرسپولیس مطرح شود. مربیای که تجربه قهرمانی و مدیریت همزمان تیمهای بزرگ را در کارنامه دارد.
اردلان مسیر متفاوت از فوتسال تا فوتبال
در کنار جعفری نیلوفر اردلان نیز یکی از گزینههای قابل توجه است. او که سالها بهعنوان یکی از چهرههای شاخص فوتسال زنان ایران شناخته میشد در سالهای اخیر به فوتبال روی آورده و سعی کرده جایگاه خود را در این حوزه تثبیت کند. اردلان فصل گذشته هدایت تیم ایستا را بر عهده داشت و عملکرد قابل قبولی از خود بهجا گذاشت.
کسب عنوان سوم لیگ برتر با ایستا در شرایطی رقم خورد که این تیم در ابتدای فصل با جذب تعدادی از بازیکنان شاخص از جمله نفرات جداشده از خاتون ترکیب قابل توجهی بسته بود. با این حال جدایی برخی از این بازیکنان در نیمفصل و پیوستن آنها به پرسپولیس روی روند فنی ایستا تأثیر گذاشت. در مجموع عملکرد این تیم در طول فصل را با هدایت نیلوفر اردلان میتوان در حدی معمولی ارزیابی کرد. مربی که حالا تبدیل به یکی از گزینههای جدی هدایت سرخ پوشان پایتخت شده است.
ایراندوست تجربهای ارزشمند روی نیمکت
مریم ایراندوست دیگر گزینهای است که نامش در فهرست مدیران پرسپولیس دیده میشود. او اگرچه فصل گذشته در لیگ برتر تیمی را هدایت نمیکرد اما تجربه و سابقهاش در فوتبال زنان ایران قابل توجه است. ایراندوست پیشتر هدایت تیم ملی فوتبال زنان را بر عهده داشته و توانسته برای نخستین بار این تیم را به رقابتهای جام ملتهای آسیا برساند.
این دستاورد جایگاه ویژهای برای او در فوتبال زنان ایران ایجاد کرده و نشان میدهد که ایراندوست توانایی کار در سطح ملی و مدیریت پروژههای بزرگ را دارد. حضور او در بین گزینهها میتواند نشاندهنده تمایل پرسپولیس به استفاده از یک مربی باتجربه و آشنا با فضای کلان فوتبال زنان باشد.
آزمون گزینهای با شانس کمتر
در این میان مریم آزمون نیز بهعنوان یکی از گزینهها مطرح شده است. مربیای که فصل گذشته هدایت تیم زنان پرسپولیس را بر عهده داشت اما نتوانست نتایج مورد انتظار را کسب کند. با وجود آنکه نام او همچنان در فهرست گزینهها دیده میشود ولی شواهد نشان میدهد که شانس کمتری نسبت به سایر رقبا برای ادامه همکاری دارد.
عملکرد نهچندان موفق پرسپولیس در فصل گذشته یکی از دلایل اصلی تردید مدیران باشگاه نسبت به ادامه همکاری با آزمون است. هرچند تجربه حضور او در تیم و آشنایی با ساختار باشگاه میتواند بهعنوان یک امتیاز نسبی در نظر گرفته شود.
تصمیمی سرنوشتساز برای آینده سرخپوشان
در نهایت انتخاب سرمربی جدید برای تیم زنان پرسپولیس تصمیمی کلیدی و سرنوشتساز خواهد بود. تصمیمی که میتواند مسیر این تیم را از یک تیم معمولی به مدعی قهرمانی تغییر دهد. با توجه به سرمایهگذاری قابل توجه باشگاه و هدفگذاری برای کسب عنوان قهرمانی انتظار میرود مدیران پرسپولیس با دقت و حساسیت بالایی دست به انتخاب بزنند.
حالا باید دید از میان این چهار گزینه کدامیک در نهایت هدایت سرخپوشان پایتخت را بر عهده خواهد گرفت و آیا پرسپولیس میتواند در دومین فصل حضور خود در لیگ برتر فوتبال زنان به هدف بزرگش یعنی قهرمانی دست پیدا کند یا خیر.
