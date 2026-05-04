۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

تغییرات گسترده در آکادمی پرسپولیس/ بزیک رئیس می‌شود، ربیع خواه سرمربی

باشگاه پرسپولیس تصمیم نهایی خود مبنی بر نحوه مدیریت تیم‌های پایه و مدارس فوتبال را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از بررسی رزومه افراد مختلف در بخش آکادمی و مدیریت تیم های پایه تصمیم به معرفی ادموند بزیک گرفت تا هیئت مدیره نیز پس از بحث و بررسی و عدم پذیرش محسن خلیلی با این موضوع موافقت کند.

اعضای هیئت مدیره نیز پس از بررسی کارنامه مربیگری بزیک در سال‌های حضورش در آکادمی تصمیم گرفتند با این پیشنهاد موافقت کرده و بر پایه بازیکن سازی روی انتخاب خلیلی به عنوان مدیر آکادمی هم نظر شوند. بنابراین رضا شاهرودی پس از یک فصل و نیم حضور در آکادمی از جمع سرخ ها به طور قطعی جدا می شود.

بزیک در نخستین اقدام نیز تصمیم دارد محسن ربیع خواه را به عنوان سرمربی نونهالان سرخپوشان پایتخت انتخاب کند.

مهدی مرتضویان

