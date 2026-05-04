پلمب ۱۳۰ واحد صنفی در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نورالهی از تداوم نظارت بر بازار کالاهای اساسی از سوی گشت‌های مشترک و برخود قاطعانه با متخلفان در استان مرکزی خبر داد.

وی گفت: طرح نظارتی که از پانزدهم اسفند سال گذشته اجرا شده و همچنان تداوم دارد و روزانه سه تیم گشت مشترک در شهر اراک بر چگونگی توزیع و قیمت گذاری کالاهای اساسی نظارت می‌کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح تا کنون ۳۴۰ گروه بازرسی تشکیل و از هزار و ۵۵۰ واحد صنفی بازرسی به عمل آمده و ۴۵۰ متخلف هم شناسایی و برای آنها در شعب تعزیرات تشکیل پرونده داده شد.

نوراللهی گفت: متخلفان با اشد مجازات تعزیراتی رو به رو می‌شوند و از ابتدای اجرای طرح تا کنون ۱۳۰ واحد صنفی پلمب و نصب پارچه شدند