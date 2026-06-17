به گزارش خبرنگار مهر، سعید نورالهی ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان اراک اظهار کرد: با اجرای طرح نظارتی ۱۰ روزه در شهرستان اراک بازه زمانی ۵۰۳ واحد صنفی در سطح شهر مورد بازرسی قرار گرفت.
وی افزود: در نتیجه این بازرسیها ۱۷۳ پرونده تخلف تشکیل شد که نشاندهنده برخورد قاطع و استمرار نظارتهای میدانی بر فعالیت واحدهای صنفی در اراک است.
نورالهی تصریح کرد: ۷۸ میلیارد ریال محکومیت نقدی در نتیجه رسیدگی به تخلفات صنفی شهرستان اراک طی اجرای یک طرح نظارتی ۱۰ روزه صادر شد.
وی ادامه داد: بخش اجرای احکام ادارهکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی طی رسیدگی به پروندههای مرتبط با تخلفات صنفی، ۲۲۴ فقره پرونده را مختومه کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تاکید کرد: در نتیجه این اقدامات، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال بهصورت وصولی نقدی به خزانه دولت واریز شد.
وی افزود: بخش اجرای احکام ادارهکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی طی رسیدگی به پروندههای مرتبط با تخلفات صنفی، ۲۲۴ فقره پرونده را مختومه کرد.
نورالهی بیان کرد: در نتیجه این اقدامات، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال بهصورت وصولی نقدی به خزانه دولت واریز شد.
وی گفت: ویژگی متمایز این طرح، رویکرد محلهمحور و پوشش هدفمند آن در سطح شهر اراک بود که با دستور فرماندار، ۹۰ درصد مناطق شهری را تحت پوشش بازرسیهای میدانی قرار داد.
نورالهی ادامه داد: در بازه زمانی سهماهه نخست سال جاری، مقایسه آماری با مدت مشابه سال گذشته از افزایش چشمگیر فعالیتهای نظارتی در شهرستان اراک حکایت دارد.
وی افزود: بر این اساس، تعداد اکیپهای مشترک بازرسی ۴۸۳ درصد و حجم بازرسیهای انجامشده ۷۱۱ درصد رشد داشته است.
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