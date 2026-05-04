۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۴۵

نیویورک تایمز: نمی‌توان قدرت نظامی ایران را نادیده گرفت

روزنامه نیویورک تایمز به خطرات اجرای طرح ادعایی ترامپ درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اشاره کرد و نوشت: نمی‌توان قدرت نظامی ایران را نادیده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز درباره طرح ادعایی دونالد ترامپ برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز نوشت، طرح ترامپ که تلاش می کند با موضوعات انسانی آن را توجیه کند سؤالات زیادی را ایجاد کرده است.

در این گزارش آمده است، در صورت اجرایی شدن این طرح، ممکن است آتش بس اعلامی در منطقه نقض شود. طرح ترامپ با خطراتی نیز رو به رو است چرا که هنوز موضوع مین های کارگذاشته شده در تنگه هرمز مطرح است.

نیویورک تایمز اضافه کرد، ایران هزاران قایق تندرو در اختیار دارد که می تواند عملیات مین گذاری را انجام دهد یا کشتی های بزرگ را با مشکل رو به رو کند. علاوه بر این سکوهای شلیک متحرک در سواحل مشرف بر تنگه هرمز مستقر شده و می توانند پهپادها یا موشک ها را به سمت کشتی ها شلیک کنند.

ساعاتی قبل ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به ادعای جدید ترامپ درباره اقدام برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفت: هشدار! هرگونه دخالت آمریکا در رژیم دریایی جدید تنگه هرمز، نقض آتش‌بس تلقی خواهد شد.

وی ادامه داد: تنگه هرمز و خلیج فارس با پست‌های توهم‌آلود ترامپ مدیریت نخواهند شد. هیچ‌کس سناریوهای بازی سرزنش را باور نمی‌کند!

پیشتر دونالد ترامپ اظهاراتی ادعایی را درباره عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مطرح کرده بود.

    • IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      ادبیات ترامپ عوض شده تا دیروز با قلدری و وقاحت و بی شرمی و تعفن بود. لعنت بر آمریکای خون آشام که جنایت می کند و بعد مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است. انتقام خون رهبر را می خواهیم.انتقام خون کودکان میناب و فرماندهان شهید.
    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      امریکا دست از محاصره دریایی بردارد ،تا یه سری از کشتی ها از تنگه هرمز عبور کنند

