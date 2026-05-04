تصمیم ناگهانی رئیس «شاباک» رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، دیوید زینی رئیس سرویس امنیت عمومی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک به صورت ناگهانی اعلام کرد که تمام انتصابات در این سرویس را تا اطلاع ثانوی متوقف می کند.

بر اساس این گزارش، اتخاذ چنین تصمیمی در شرایط کنونی رژیم صهیونیستی و خالی بودن بسیاری از پست ها در شاباک نگرانی نهادهای امنیتی تل آویو را برانگیخته است.

تیپ غزه یکی از مهم ترین محورهای بحران را در این خصوص تشکیل می دهد چرا که از شش ماه قبل تاکنون یک فرمانده واحد و مشخص نداشته است. این پست راهبردی به همراه بسیاری از پست های مهم دیگر خالی هستند.

این اقدام در سایه بی اعتمادی بی سابقه میان مقامات سرویس شاباک صورت می گیرد به طوری که کارمندان سابق این سرویس اعلام کرده اند تنش های داخلی تشدید شده است.