پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: آسمان استان صاف همراه با غبار محلی و برروی خلیج فارس و تنگه هرمز بویژه در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش بادهای غربی موجب تلاطم دریا می‌شود.

وی گفت: در سواحل، جزایر و پاره‌ای نقاط دور از ساحل نیز بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: دریا به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب متلاطم پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد و از دریاروی با شناورهای سبک اجتناب شود.

وی گفت: از روز سه شنبه شرایط جوی و دریایی آرامی بر روی استان حاکم می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: به لحاظ دمایی تا پایان هفته، روند افزایش نسبی دما در استان پیش بینی می‌شود.