سابقه ایثارگری برای فعالان و ایثارگران جنگ اخیر ثبت شود

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر ضمن اشاره به اهمیت جایگاه ایثارگران، شهدا و جانبازان، تصریح کرد: در تاریخ این ملت، باید فداکاری‌ها و خدمات بزرگمردانی که در خط مقدم جبهه‌ها و در عرصه‌های مختلف ایثار و خدمت به مردم بودند، به‌ویژه کسانی که در حوزه‌های امنیتی، پزشکی، و بشردوستانه همچون هلال احمر و اورژانس خدمات ارزنده‌ای ارائه داده‌اند، ثبت و گرامی داشته شود.

وی گفت: کسانی نفس می کشند که به نظر ما شهیدان زنده این جنگ هستند و لحظه به لحظه شاهدیم وقتی در منطقهای بمباران شده حاضر میشوند، همان لحظه با تهدید حملات مجدد نظامی و همچنین خطر شهادت روبه رو هستند.

اسحاقی افزود: ما در مقابل چند واژه شهادت، مجروحیت و ایثارگری قرار داریم و بحث دوران و سابقه ایثارگری مطرح است و این سابقه نه برای اینکه بخواهیم از ظرفیتی استفاده کنیم، بلکه برای اینکه فرزندان این عزیزان در تاریخ بدانند پدرانشان در چه برهه ای از زمان چه خدماتی کردند و یک جانی را نجات دادند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت خواستار ثبت سابقه ایثارگری برای عزیزانی که در این برهه از زمان نقش ارزشمند و مهمی ایفا کردند.