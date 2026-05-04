به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از مشکلات رایجی که معمولا بعد از کاشت مو به وجود میآید، این است که موهای کاشته شده در برخی از نواحی سر، رشد نمیکنند. برای حل این مشکل، ابتدا باید با دلایل آن آشنا شده و سپس به دنبال پیداکردن بهترین راهکار باشید. دلایلی مثل مهارت پایین پزشک، عدم رعایت دستورالعملهای مراقبتی و داشتن بیماریهای زمینهای باعث بروز چنین مشکلی میشوند. با ما در ادامه این مطلب همراه باشید تا به شکل بهتری با دلایل بروز این مشکل و راهکارهای جلوگیری از آن آشنا شویم.
مهارت پایین پزشک یا تیم کاشت، عامل پنهان در عدم رشد موهای کاشته شده
یکی از اصلیترین دلایلی که باعث میشود تا موهای کاشته شده به شکلی درست رشد نکنند، این است که پزشک متخصصی که برای این کار انتخاب کردهاید، تخصص و تجربه لازم را در این زمینه ندارد. فرایند کاشت مو، نیازمند دقت بسیار بالا در برداشت، نگهداری و کاشت گرافتها خواهد بود. پس اگر فرد یا تیمی کمتجربه چنین عملیاتی را انجام دهد، ممکن است گرافتها آسیب دیده یا به شکلی نادرست در پوست جایگذاری شوند. کاشت با زاویه نامناسب نیز علت دیگری است که باعث عدم رشد گرافتها بعد از کاشت میشود.
راهکار شما برای حل این مشکل، استفاده از خدمات کلینیکی تخصصی در زمینه کاشت مو است که پزشکان و تیم کاشت آن دارای تجربه و تخصص لازم در این زمینه بوده و البته از جدیدترین تکنولوژیهای روز دنیا برای این کار استفاده کنند.
خونرسانی ضعیف پوست سر عامل دیگر عدم رشد موهای کاشته شده
در صورتی که میزان خونرسانی به ناحیه گیرنده به شکلی درست نباشد، فولیکولهای مو برای زنده ماندن مواد غذایی را به شکلی درست دریافت نکرده و در نتیجه رشد صحیحی نخواهند داشت. از سوی دیگر، عدم خونرسانی به این ناحیه، ممکن است باعث شود تا اکسیژن نیز به شکلی درست به پوست نرسد که همین موضوع نیز عامل دیگری است که باعث عدم رشد موها بعد از کاشت میشود. این مسئله، معمولا در افرادی که بیماریهای عروقی، دیابت یا پوستهای ضخیم دارند بیشتر دیده میشود.
در این شرایط، شما نهتنها باید از خدمات بهترین کلینیک کاشت مو در سعادت آباد استفاده کنید، بلکه نیازمند این خواهید بود که راهکارهای زیر را نیز امتحان کنید:
از درمانهای مکمل مثل PRP برای رشد و تغذیه هرچه بهتر فولیکولهای کاشته شده استفاده کنید.
مزوتراپی را برای تحریک پوست سر و خونرسانی بهتر امتحان کنید.
داروهای موثر در تقویت گردش خون بدن که توسط پزشک متخصص تجویز میشوند را به طور مرتب مصرف کنید.
در کلینیک کاشت مو، توصیهها و دستورالعملهای کاملی برای حل این مشکل و جلوگیری از عدم رشد گرافتهای کاشته شده نیز در اختیار شما قرار میگیرد که میتوانید از این خدمات مشاوره استفاده کنید.
عدم توجه به مراقبتهای بعد از کاشت
یکی از فاکتورهای بسیار مهمی که روی موفقیت در کاشت مو با تراکم بالا تاثیرگذار خواهد بود، توجه داشتن به دستورالعملهای مراقبتی بعد از کاشت خواهد بود. از جمله مهمترین این دستورالعملهای مراقبتی، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
به هیچ وجه در روزهای نخست از کلاه یا پوششهای تنگ روی محل کاشت موها استفاده نکنید.
سعی کنید اصولی که برای خوابیدن بعد از کاشت مو وجود دارد را رعایت کرده و سر خود را در زاویهای بالاتر نسبت به بدن قرار دهید.
از شستشوی خشن گرافتهای تازه کاشته شده یا شستشوی بیش از حد آنها به شدت خودداری کنید.
از خاراندن، لمسکردن یا دستکاری گرافتهای کاشته شده نیز پیشگیری و خودداری کنید.
در صورتی که پزشک متخصص داروهایی را برایتان تجویز کرده است، طبق دستورالعمل ارائه شده حتما اقدام به مصرف آنها کنید.
یکی از مزایای مهم استفاده از خدمات کلینیک تخصصی، این است که بعد از فرایند کاشت موها، مشاوره جامع و کاملی برای مراقبتهای بعد از کاشت در اختیارتان قرار میگیرد که با رعایت کردن آنها میتوانید نسبت به ماندگاری و نتیجه بهتر کاشت مو مطمئن باشید.
نگران ریزش شوکی بعد از کاشت مو نباشید
وقتی که کاشت موهای خود را انجام میدهید، بعد از چند وقت مشاهده میکنید که به طور ناگهانی گرافتهای کاشته شده شروع به ریزش میکنند. اکثر افراد در این شرایط معمولا نگرانی زیادی را تجربه میکنند، ولی اصلا جای نگرانی وجود ندارد. به این نوع ریزش موها، ریزش شوکی گفته میشود که معمولا بعد از چند وقت دوباره شروع به رویش مجدد کرده و این ریزش، به نوعی واکنش طبیعی بدن بعد از عمل کاشت مو است. بعد از گذشت 3 الی 6 ماه از ریزش موها، مشاهده خواهید کرد که فرایند رشد مجدد آنها آغاز میشود.
بیماریهای زمینهای و اختلالات هورمونی، عامل دیگر عدم رشد موها در برخی از نواحی
دلیل رایج دیگری که باعث میشود تا شما به نتیجه متراکم از کاشت مو دست پیدا نکنید، داشتن برخی از بیماریهای زمینهای یا اختلالات هورمونی است. برای مثال، بیماریهایی مثل دیابت، کمکاری یا پرکاری تیروئید، کمخونی، فشار خون بالا و اختلالات هورمونی باعث میشوند تا فرایند رشد گرافتها و فولیکولهای تازه کاشته شده به میزان زیادی تحت تاثیر قرار گیرد.
استفاده از روشهای قدیمی برای کاشت موها و عدم رشد مو
در گذشته، روشهای رایج زیادی برای کاشت مو وجود داشتند که از جمله آنها میتوان به روشهایی مثل FUT اشاره کرد. در این روشها، گرافتهای موردنیاز معمولا به وسیله دست استخراج میشدند و همین موضوع نیز باعث میشود تا احتمال آسیب دیدن گرافتها در زمان برداشت و کاشت بالا رود. از دیگر مشکلات روشهای سنتی برای کاشت مو میتوان به طبیعی نبودن خط رویش و دوران نقاهت طولانیتر و حتی خونریزی بیشتر اشاره کرد.
طراحی اشتباه خط رویش موها، دلیل خالی ماندن برخی از نواحی
گاهی اوقات ممکن است بعد از کاشت موها مشاهده کنید که برخی از نواحی در قسمت سر شما به شکل غیراستانداردی خالی ماندهاند. دلیل اصلی بروز این مشکل، این است که پزشک متخصصی که کاشت مو را برای شما انجام داده، خط رویش را به شکلی غیراصولی طراحی کرده است. از جمله اشتباهات رایجی که در این زمینه انجام میشوند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
فولیکولها در ناحیهای کاشته میشوند که خونرسانی مناسبی ندارد.
به گونهای کاشته میشوند که موها در خلاف جهت طبیعی رشد هستند.
خیلی سطحی یا خیلی عمقی کاشته میشوند.
اما چطور میتوانیم از بروز این مشکل جلوگیری کنیم؟ بهترین راه استفاده از خدمات کلینیک تخصصی کاشت مو است. با استفاده از این خدمات، میتوانید در کوتاهترین زمان ممکن و با استفاده از جدیدترین تکنولوژیهای روز دنیا، کاشت موهای خود را انجام دهید.
