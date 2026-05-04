۶۱ نماینده مجلس: هر روندی خارج از مطالبات امام امت، اتلاف فرصت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ۶۱ نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن تقدیر از حضور یکپارچه مردم در صحنه و حمایت از نظام اسلامی، نکاتی را به نیروهای مسلح و قوای سه گانه یادآور شدند.

متن بیانیه و اسامی به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی

سلام علیکم

۶۰ شبانه‌روز بعثت انقلابی مردم، گوارای وجود ایران اسلامی باد

در مقطع حساس و خاصی که در حال تجربه هستیم، کشور در جنگ ترکیبی و چندلایه قرار دارد و دشمن فریبکار، در کنار فشارهای میدانی و رسانه‌ای، از ابزار مذاکره به‌عنوان فرصتی برای تجدید قوا، بازسازی توان و ایجاد خطای محاسباتی بهره می‌گیرد. از این‌رو، هوشیاری در مواجهه با این طراحی پیچیده، ضروری است.

در چنین شرایطی، فصل‌الخطاب در تمامی عرصه‌ها، به‌ویژه در موضوع جنگ و مذاکره، رهنمودها و تصمیمات ولایت مطلقه فقیه حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌ العالی) است و هرگونه اقدام و تصمیم، باید دقیقا در چارچوب منویات معظم‌له تعریف و اجرا شود.

اطاعت عملی از منویات، رهنمودها و دستورهای امام امت، آزمون مهم این دوران و راه غلبه بر توطئه‌های رنگارنگ دشمنان است.

بنابراین، تحقق کامل و پربرکت "وحدت کلمه" تنها حول ولایت و پیام‌های صادره از این جایگاه، شکل خواهد گرفت و افراد و جریان‌ها باید خود را با محور امامت تنظیم کنند.

بدیهی است تلاش‌های صورت‌گرفته در عرصه دیپلماسی، زمانی شایسته تقدیر و حمایت خواهد بود که به‌صورت کامل و بی‌کم‌وکاست در مسیر تحقق شروط و خطوط قرمز ترسیم‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب قرار داشته باشد و خروجی آن، تأمین قطعی حقوق ملت ایران باشد.

شروط و مطالبه‌ امام امت نیز در پیام‌های ۳ گانه‌ای که تاکنون منتشر نموده‌اند و نیز شروط ۱۰ گانه‌ای که در پیام شورای‌عالی امنیت ملی به اطلاع عموم رسیده، تصریح شده است.

هر روندی خارج از این چارچوب، نه تنها گره‌ای از مشکلات کشور نخواهد گشود، بلکه می‌تواند موجب فرسایش ظرفیت‌های ملی، اتلاف فرصت‌ها و ایجاد اختلاف شود.

در این راستا:

۱. ضمن تقدیر از نیروهای قهرمان، پیروز و جان‌برکف مسلح، از آنان می‌خواهیم تا پایان این جنگ موجودیتی، دست از ماشه نکشند و براساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، ضربات مرگبار و نابودکننده به دشمن آمریکایی-اسرائیلی و همدستان آنها تحمیل نمایند.

۲. از دولت محترم انتظار می‌رود تمرکز اصلی خود را بر موضوعات اقتصادی و معیشتی معطوف داشته و با ابتکارات اجرایی و تقویت نظارت، کام مردمِ مبعوث‌شده و جانفدا را با خدمات مسئولین شیرین نمایند.

۳. ضمن تشکر از قوه محترم قضایی به جهت اجرای قانون درباره تعدادی از مجرمان و جاسوس‌ها و پیاده نظام دشمن در کودتای دی‌ماه ۴۰۴ از رئیس محترم قوه قضاییه صورت جدی مطالبه داریم تا با عوامل اصلی و دانه درشت آن کودتا که در کلام امام شهید و پیام امام جدید به آن تصریح شده، اقدام قاطع، علنی و عبرت‌آموز داشته باشند.

همچنین، نظارت دقیق بر روند اقتصادی کشور و مسئولان در شرایط جنگی، مورد انتظار است.

۴. با توجه به عدم برگزاری جلسات صحن مجلس از ابتدای جنگ تاکنون و توجه به این نکته که هیچ پایان روشنی بر جنگ فعلی قابل تصور نیست، از هیات رئیسه‌ی محترم درخواست داریم در این باره از بن‌بست خارج شده و خانه‌ی ملت را به راس امور تصمیم‌گیری کشور بازگردانند.

روش‌های مختلفی برای عدم اختلال در نظام قانون‌گذاری و نظارت و هم‌اندیشی عموم نمایندگان قابلیت اجرایی دارد.

در پایان، با تقدیر بیکران از مجاهدت بی‌سابقه‌ی ملت بزرگ ایران و درخواست از مردم در تداوم عمل به فریضه‌ی انقلابیِ حضور موثر در خیابان که در پیام ولی امر مسلمین حضرت امام سید مجتبی خامنه ای حفظه الله تعالی نیز بر آن تأکید شده، اعلام می‌داریم وکلای شما در مجلس نیز این مسیر پرافتخار و تمدن‌سازِ حضور در سنگر خیابان‌ها را تا پیروزی نهایی بر دشمن ادامه خواهند داد ان‌شاءالله.

ثبت در سامانه:

۱. محمد رستمی(نیشابور)

۲. حمید رسایی(تهران)

۳. حامد یزدیان(اصفهان)

۴. مهدی کوچک‌زاده(تهران)

۵. علی اصغر نخعی راد(مشهد)

۶. عباس بیگدلی(تاکستان)

۷. حسین صمصامی(تهران)

۸. زهره‌سادات لاجوردی(تهران)

۹. کامران غضنفری(تهران)

۱۰. سید محسن موسوی‌زاده(اهواز)

۱۱. اسفندیار عبدالهی(ارسنجان)

۱۲. احمد آریایی‌نژاد(ملایر)

۱۳. محمدرضا احمدی سنگر(رشت)

۱۴. سید مسعود خاتمی(گلپایگان)

۱۵. مجتبی رحماندوست(تهران)

۱۶. حسینعلی شهریاری(زاهدان)

۱۷. علیرضا عباسی(کرج)

۱۸. یاسر عربی(گرمسار)

۱۹. محمدتقی نقدعلی(خمینی‌شهر)

۲۰. سید علی یزدیخواه(تهران)

۲۱. عبدالحکیم آق ارکاکلی(گنبد کاووس)

۲۲. نادرقلی ابراهیمی(اراک)

۲۳. حسینعلی حاجی‌دلیگانی(شاهین‌شهر)

۲۴. علی خزایی(ورامین)

۲۵. سمیه رفیعی(تهران)

۲۶. محمد سراج(تهران)

۲۷. اسماعیل سیاوشی(فریدن)

۲۸. علی شیرین زاد(کرج)

۲۹. فاطمه محمدبیگی(قزوین)

۳۰. حسنعلی محمدی(فسا)

۳۱. سالار مرادی(سنندج)

۳۲. محمدطلا مظلومی(بهبهان)

۳۳. غلامرضا شریعتی(بهشهر)

۳۴. رحمت‌اله نوروزی(علی آباد کتول)

۳۵. الهام آزاد(نایین)

۳۶. احمد راستینه(شهرکرد)

۳۷. علی امامی راد(کوهدشت)

۳۸. فتح‌اله توسلی(بهار)

۳۹. عزت‌اله حبیب‌زاده(مرند)

۴۰. سید محمد مولوی(آبادان)

۴۱. هوشنگ هادیان‌پور(شازند)

۴۲. قاسم روانبخش(قم)

۴۳. رضا حاجی‌پور(آمل)

۴۴. رضا علی‌زاده(ورزقان)

۴۵. احمد بیوته(اردبیل)

* غیرسامانه اعلام شده:

۱. ابوالقاسم جراره(تهران)

۲. ابراهیم عزیزی(تهران)

۳. محمدمنان رئیسی(قم)

۴. سید مرتضی محمودی(تهران)

۵. محمدحسین محمدی(دلفان)

۶. عباس قدرتی(شیروان)

۷. فاطمه جراره(بندرعباس)

۸. میثم ظهوریان(مشهد)

۹. ابوالفضل ظهره‌وند(تهران)

۱۰. نصراله پژمانفر(مشهد)

۱۱. علی‌اصغر باقرزاده(بابلسر)

۱۲. مالک شریعتی(تهران)

۱۳. رضا تقی‌پور(تهران)

۱۴. روح‌اله عباسپور(بوئین زهرا)

۱۵. امیرحسین ثابتی(تهران)

۱۶. بهروز محبی نجم آبادی(سبزوار).