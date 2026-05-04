  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

پویش «نه به پلاستیک» در استان سمنان آغاز شد؛ پویشی برای نجات نسل آینده

پویش «نه به پلاستیک» در استان سمنان آغاز شد؛ پویشی برای نجات نسل آینده

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از آغاز پویش «نه به پلاستیک» در استان خبر داد و گفت: این پویش با شعار «قدم‌های کوچک، حفاظتی بزرگ» تلاش دارد با مشارکت مردم، مصرف پلاستیک را ریشه کن کند.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز پویش «نه به پلاستیک» با هدف کاهش مصرف پلاستیک‌های یکبار مصرف در استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست اهداف این پویش است.

وی خواستار همکاری دستگاه ها و سازمان های مردم نهاد در اجرای این پویش شد و اضافه کرد: همین قدم های کوچک گامی در راستای حفظ محیط زیست برای نسل های آینده است.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با تاکید به اینکه افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی پیرامون حفظ محیط زیست در این پویش دنبال می شود، ادامه داد: این پویش شهروندان را به ثبت و ترویج رفتارهای حفظ محیط زیست در زندگی روزمره تشویق می کند.

یوسف پور اظهار داشت: برنامه های آموزشی و ترویجی متعدد در قالب کارگاه، کمپین های آگاهی بخشی و فعالیت های مشارکتی برای اقشار مختلف مردم طی این پویش برنامه ریزی شده است.

وی افزود: کاهش استفاده از پلاستیک با مشارکت عمومی مردم رخ می دهد لذا می بایست در این نوع پویش ها نقش و اثر پذیری شهروندان نیز مد نظر واقع شود.

کد مطلب 6819548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها