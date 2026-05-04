پویش «نه به پلاستیک» در استان سمنان آغاز شد؛ پویشی برای نجات نسل آینده

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز پویش «نه به پلاستیک» با هدف کاهش مصرف پلاستیک‌های یکبار مصرف در استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست اهداف این پویش است.

وی خواستار همکاری دستگاه ها و سازمان های مردم نهاد در اجرای این پویش شد و اضافه کرد: همین قدم های کوچک گامی در راستای حفظ محیط زیست برای نسل های آینده است.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با تاکید به اینکه افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی پیرامون حفظ محیط زیست در این پویش دنبال می شود، ادامه داد: این پویش شهروندان را به ثبت و ترویج رفتارهای حفظ محیط زیست در زندگی روزمره تشویق می کند.

یوسف پور اظهار داشت: برنامه های آموزشی و ترویجی متعدد در قالب کارگاه، کمپین های آگاهی بخشی و فعالیت های مشارکتی برای اقشار مختلف مردم طی این پویش برنامه ریزی شده است.

وی افزود: کاهش استفاده از پلاستیک با مشارکت عمومی مردم رخ می دهد لذا می بایست در این نوع پویش ها نقش و اثر پذیری شهروندان نیز مد نظر واقع شود.