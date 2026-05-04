به گزارش خبرنگار مهر به نقل از عربنیوز، نتایج تازهترین نظرسنجی ریسک جهانی مؤسسه تحلیلی «آکسفورد اکونومیکس» نشان میدهد که چشمانداز کسبوکارها نسبت به آینده اقتصاد جهان تیرهتر شده است.
بر اساس این نظرسنجی، شرکتها به طور میانگین رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را حدود ۲ درصد برآورد کردهاند؛ رقمی که در مقایسه با پیشبینیها پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، حدود ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است. با این حال این افت نسبت به کاهش ۱.۳ درصدی رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ و همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین کمتر ارزیابی شده است.
طبق این گزارش، حدود ۳۹ درصد کسبوکارها کاهش قیمت نفت را مهمترین عامل بالقوه مثبت برای اقتصاد جهانی در دو سال آینده میدانند؛ موضوعی که در صورت پایان سریع درگیریهای خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز میتواند رخ دهد.
در همین حال دیدگاهها درباره زمان بازگشت کامل حملونقل دریایی در تنگه هرمز متفاوت است. نزدیک به یکچهارم شرکتها معتقدند تردد کشتیها در این مسیر به سرعت به حالت عادی بازخواهد گشت، اما حدود یکپنجم پاسخدهندگان دیدگاه بدبینانهتری دارند و پیشبینی میکنند سطح تردد حتی تا پایان سال جاری نیز به شرایط پیش از جنگ نرسد.
بسیاری از فعالان اقتصادی نیز معتقدند حتی در صورت دستیابی سریع به توافق صلح، بازگشت کامل فعالیتهای کشتیرانی در تنگه هرمز زمانبر خواهد بود.
در حالی که تقریباً نیمی از پاسخدهندگان انتظار دارند جنگ تا پایان ماه ژوئن به پایان برسد، تنها حدود یکچهارم معتقدند همزمان با آن، حجم حملونقل دریایی از تنگه هرمز در سهماهه دوم سال مالی به سطح پیش از جنگ بازخواهد گشت.
همچنین حدود یکپنجم شرکتها بر این باورند که احیای کامل تردد دریایی از این مسیر با تأخیر مواجه خواهد شد و حتی ممکن است تا سال آینده نیز سطح تردد کمتر از دوران پیش از جنگ باقی بماند.
بر اساس این نظرسنجی، حدود سهچهارم شرکتها اعلام کردهاند نسبت به چشمانداز رشد اقتصادی جهان بدبینتر شدهاند و نزدیک به یکپنجم آنها به شکل قابل توجهی دیدگاه منفیتری نسبت به گذشته اتخاذ کردهاند.
در همین حال کسبوکارها احتمال وقوع رکود اقتصادی جهانی در سال جاری را به طور متوسط یک به شش برآورد کردهاند؛ رقمی که در مقایسه با ارزیابیهای پیش از آغاز جنگ افزایش یافته است.
بیش از ۶۰ درصد شرکتها جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را مهمترین ریسک برای اقتصاد جهانی در دو سال آینده میدانند و نزدیک به ۸۰ درصد نیز آن را یکی از دو تهدید اصلی پیش روی اقتصاد جهان ارزیابی کردهاند.
دومین نگرانی مهم در کوتاهمدت، تداوم تورم بالا و در نتیجه باقی ماندن نرخهای بهره در سطوح بالا برای مدت طولانیتر عنوان شده است؛ به طوری که میانگین انتظار شرکتها از نرخ تورم جهانی در سال ۲۰۲۷ حدود ۳.۶ درصد برآورد شده است.
در این میان ریسکهایی مانند تغییرات اقلیمی و تحولات جمعیتی از جمله نرخهای باروری و مرگومیر در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند و کمتر از یکسوم پاسخدهندگان آنها را در مقایسه با نگرانیهای ژئوپلیتیکی مطرح کردهاند.
همچنین نگرانیها درباره افزایش حمایتگرایی اقتصادی در بلندمدت محدود گزارش شده که با کاهش نگرانیهای کوتاهمدت نسبت به جنگ تجاری جهانی در ماههای اخیر همسو ارزیابی شده است.
نظر شما