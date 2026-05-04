آخرین وضعیت کشتی ربوده شده «توسکا» به نقل از پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه پاکستان امروز اعلام کرد، خدمه کشتی توسکا امروز به مقامات ایرانی تحویل داده می شوند.

این وزارت خانه اضافه کرد، کشتی توسکا نیز بعد از تعمیر با هماهنگی ایران و آمریکا به مالکان اصلی بازگردانده می شود. آمریکا ۲۲ تن از خدمه کشتی ربوده شده توسکا را به پاکستان تحویل داده است.

پیشتر شبکه ای‌بی‌سی (ABC) به نقل از سنتکام اعلام کرد: کشتی توسکا و خدمه آن به منظور فراهم کردن تمهیدات لازم برای بازگرداندن آن‌ها به ایران، به پاکستان منتقل شده‌اند.

همچنین این شبکه به نقل از سنتکام افزود: ۲۲ نفر از خدمه کشتی توسکا برای بازگشت به تهران، به پاکستان انتقال یافته‌اند.

دولت تروریستی آمریکا چندی پیش در یک دزدی دریایی آشکار، کشتی کانتینربر توسکا را که عازم ایران بود، ربود؛ در حالی که ۲۸ خدمه ایرانی در این کشتی حضور داشتند.