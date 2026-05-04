به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، پیش از ظهر دوشنبه در جریان سفر خود به استان قم، با حضور در محل اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، از نزدیک روند ساختوساز واحدهای مسکونی را مورد ارزیابی قرار داد.
در این بازدید، گزارشی از سوی مسئولان استانی درباره وضعیت پیشرفت پروژهها، نحوه تأمین زیرساختها و برنامهریزیهای انجامشده برای تکمیل واحدها ارائه شد و آخرین اقدامات اجرایی در این حوزه تشریح گردید.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، هماکنون طرحهای نهضت ملی مسکن در استان قم با پیشرفت فیزیکی قابل توجهی همراه بوده و میانگین پیشرفت این پروژهها از مرز ۸۰ درصد عبور کرده است.
همچنین طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی از این طرح تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.
در حال حاضر حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان قم در دست اجرا قرار دارد که بخش قابل توجهی از آنها در مراحل پایانی ساخت قرار گرفتهاند.
گزارشها حاکی است استان قم در میان استانهای کشور از نظر اجرای طرح نهضت ملی مسکن جایگاه برتری دارد و از نظر حجم عملیات اجرایی، در زمره استانهای پیشرو محسوب میشود.
در همین راستا، یکی از بزرگترین سایتهای نهضت ملی مسکن کشور نیز در قم در حال احداث است که با وسعتی در حدود ۵۶۰ هکتار، ظرفیت ساخت حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی را در خود جای داده است.
این بازدید در چارچوب نظارت میدانی وزیر راه و شهرسازی بر روند اجرای طرحهای کلان مسکن انجام شد و بر تسریع در تکمیل پروژهها و تحویل بهموقع واحدها تأکید شد.
قم- وزیر راه و شهرسازی با حضور در سایتهای نهضت ملی مسکن، ضمن بررسی میدانی روند اجرای پروژهها، در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی قرار گرفت.
