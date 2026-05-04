به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در بیانیه امروز خود تاکید کرد: با مرحله خطرناکی از تاریخ منطقه رو به رو هستیم که در آن دشمن صهیونیستی با حمایت و هدایت آمریکا به ما حمله می‌کند. این پایداری است که باعث ایجاد آینده ای همراه با کرامت و استقلال برای کشورمان، نسل هایمان و منطقه ما با همپیمانانمان می شود. متجاوزان به دنبال از بین بردن حق، اشغال سرزمین و آینده با توسل به زور هستند. مقاومت نیز به دنبال آزاد سازی سرزمین است.

وی اضافه کرد: دشمن در سایه حضور مقاومت هر چقدر هم که مستبد باشد نمی تواند اهداف خود را محقق کند. آتش بس در لبنان وجود ندارد و شاهد تجاوزات پی در پی آمریکایی صهیونیستی هستیم.

نعیم قاسم تصریح کرد: به لبنان تجاوز شده و این کشور نیاز به تضمین هایی برای امنیت و حاکمیت خود دارد. دشمن صهیونیستی هیچ گامی در راستای اجرای آتش بس برنداشته و بیش از ۱۰ هزار بار آن را نقض کرده است. تل آویو هیچ دستاوردی در زمینه تحقق رؤیای اسرائیل بزرگ نداشته و این طرح حتی اگر تمام هیولاهای زمین با اسرائیل همکاری کنند محقق نخواهد شد.

وی اضافه کرد: ارتش در جنوب رود لیتانی در راستای اجرای توافق مستقر شده است. چیزی به اسم خط زرد و منطقه حائل وجود ندارد و نخواهد داشت. مقاومت عملکرد حماسی از خود نشان داده که دشمن را متحیر کرده است.

نعیم قاسم تصریح کرد: ما از شما نمی خواهیم عقاید مقاومت را بپذیرید بلکه می خواهیم به نفع جبهه دشمنان در این مرحله حساس عمل نکنید. وظیفه حاکمیت تقویت اتحاد ملی و حاکمیت کشور است. حاکمیت باید به ارتش دستور دهد از کشور دفاع کند. آیا کشوری در جهان پیدا می شود با دشمن خود برای مبارزه با مقاومت با هدف اشغال کشور اتفاق نظر داشته باشد؟ بیایید با هداف دشمن مقابله کرده و سرزمینمان را با اتحاد داخلی آزاد کنیم. تداوم مقاومت و توافقات داخلی کمک می کند از این مرحله عبور کنیم. باید از توافق ایران و آمریکا و هر اقدام بین المللی یا منطقه ای برای اعمال فشار بر دشمن صهیونیستی استفاده کرد. جهان باید بداند که راهکار هرگز در تسلیم شدن نیست.

وی اضافه کرد: مقابله با دشمن از طریق مهندسی کردن سیاسی و نظامی لبنان به عنوان یک کشور ضعیف و تحت قیمومیت، دیپلماسی دست بسته در سایه تداوم تجاوزات و عدم اجرای توافق ها انجام نمی شود. ما با دیپلماسی موافق هستیم که به توقف تجاوزات و اجرای توافقات منجر شود؛ دیپلماسی مذاکرات غیر مستقیم که پیشتر در خصوص توافق دریایی و آتش بس نتیجه داده بود. مذاکرات مستقیم امتیاز دهی رایگان و خدمت به نتانیاهو است چرا که می خواهد یک تصویر پیروزمندانه از خود ترسیم کند. این مذاکرات خدمت به ترامپ قبل از انتخابات میان دوره ای نیز به شمار می رود.

نعیم قاسم خطاب به جوانان مقاومت نیز تاکید کرد: شما آینده را می سازید و پرچم شما باقی خواهد ماند.