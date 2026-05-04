به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو صبح دوشنبه در آیین افتتاح ۱۲ کیلومتر از آزادراه کمربندی غربی قم و آغاز عملیات اجرایی ۶۶ کیلومتر از آزادراه قم–سلفچگان–راهجرد که در محل پروژه شهید سلیمانی برگزار شد، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختها در استان، اظهار کرد: همه ظرفیتها برای تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی بهکار گرفته شده است.
وی با قدردانی از تلاش مجموعه معاونت عمرانی استانداری و همکاری دستگاههای اجرایی، وزارت راه و شهرسازی را از فعالترین مجموعههای عمرانی کشور در سطح استان قم طی دو سال اخیر عنوان کرد و افزود: بخش مهمی از پیشرفتهای زیرساختی استان مرهون هماهنگی و پیگیری مستمر این مجموعه است.
استاندار قم در ادامه به وضعیت حملونقل ریلی استان اشاره کرد و گفت: در بخش راهآهن، اقدامات مؤثری در جریان است و جابهجایی حجم قابل توجهی از بار توسط این بخش، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی جادهای و تسهیل حملونقل ایفا کرده است.
بهنامجو همچنین به پروژههای راهداری در نقاط مختلف استان از جمله محور قم–سلفچگان اشاره کرد و افزود: عملیات آسفالتریزی و بهسازی مسیرها در بخشهای مختلف در حال انجام است و همزمان سایر زیرساختهای مرتبط نیز در مسیر تکمیل قرار دارند.
وی با اشاره به حوزه مسکن در استان اظهار داشت: در بخش ساختوسازهای مسکونی نیز اقدامات گستردهای در حال انجام است و پروژههای متعدد در قالب طرحهای مختلف مسکن در حال پیشرفت هستند.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه فرودگاه قم اشاره کرد و گفت: این پروژه از پیشرفت مناسبی برخوردار است و امید میرود در آینده نزدیک به مرحله بهرهبرداری برسد.
وی همچنین با تأکید بر نقش مشارکتهای مردمی و سرمایهگذاریهای غیردولتی در اجرای پروژههای عمرانی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و منابع مردمی میتواند روند اجرای طرحهای توسعهای را تسریع کند.
بهنامجو در ادامه به موضوع بازسازی مناطق آسیبدیده از حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: با همراهی مردم و دستگاههای اجرایی، بخش قابل توجهی از خسارتها جبران شده و برنامهریزیها برای تکمیل بازسازی واحدهای باقیمانده تا دو ماه آینده در حال انجام است.
وی همچنین از پیشرفت پروژههای بازآفرینی شهری در سطح استان خبر داد و افزود: این طرحها با همکاری دستگاههای مختلف در حال اجراست و نقش مهمی در بهبود بافتهای فرسوده شهری ایفا میکند.
استاندار قم در پایان با اشاره به حجم بالای پروژههای در دست اجرا در استان اظهار داشت: هماکنون مجموعهای گسترده از طرحهای عمرانی در قم در حال پیگیری است و تلاش میشود این پروژهها در مسیر زمانبندی تعیینشده به بهرهبرداری برسند.
قم- استاندار قم با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای عمرانی در استان گفت: مجموعه پروژههای زیرساختی، حملونقل و مسکن با همکاری دستگاههای اجرایی و حمایتهای ملی و مردمی در حال پیشرفت است.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو صبح دوشنبه در آیین افتتاح ۱۲ کیلومتر از آزادراه کمربندی غربی قم و آغاز عملیات اجرایی ۶۶ کیلومتر از آزادراه قم–سلفچگان–راهجرد که در محل پروژه شهید سلیمانی برگزار شد، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختها در استان، اظهار کرد: همه ظرفیتها برای تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی بهکار گرفته شده است.
نظر شما