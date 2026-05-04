تجلیل امام جمعه زاهدان از شجاعت پستچی وظیفه شناس

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در تماسی تلفنی با «مصطفی رضایی»، نامه‌رسان وظیفه‌شناس اداره‌کل پست استان، از اقدام فداکارانه و شجاعانه وی در صیانت از امانات مردم قدردانی کرد.

️مصطفی رضایی پستچی فداکار چندی پیش در حین انجام وظیفه و توزیع مرسولات پستی، با سارقان مسلحی مواجه شد که قصد سرقت موتورسیکلت و بسته‌های پستی را داشتند و این پستچی فداکار با وجود تهدید به تیراندازی و خطرات جانی، با ایستادگی و شجاعت در برابر مهاجمان مقاومت کرد و مانع از به سرقت رفتن مرسولات پستی شد.

️آیت‌الله محامی در این گفتگو با آرزوی توفیق الهی و تداوم سربلندی برای این کارمند متعهد، از درگاه خداوند متعال برای وی و خانواده محترمشان سلامتی، عافیت و برکت در عمر و خدمت مسئلت نمود.

️در این تماس، مصطفی رضایی نیز با ابراز سپاس از نماینده مقام معظم رهبری در استان، تماس ایشان را موجب دلگرمی و قوت قلبی مضاعف برای ادامه مسیر خدمت‌رسانی صادقانه خود دانست.