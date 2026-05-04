به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل در شمال غرب تهران، پرونده‌ای در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ تشکیل و با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقاتی ویژه، مسیر حرکتی سارقان شناسایی شد.

بر اساس تحقیقات، سارقین در ساعت ۸ شب وارد منزل شده و اقدام به سرقت ۵۰۰ گرم طلا، ۴۵ هزار دلار، تعداد زیادی ساعت مچی و دیگر اموال با ارزش کردند. با بررسی دوربین‌های مداربسته، تصویر یکی از سارقان حرفه‌ای به نام «سعید» (۴۰ ساله) هنگام مراجعه به یک مغازه شیرینی فروشی شناسایی شد.

کارآگاهان با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات نامحسوس، مخفیگاه سعید در شهرستان اسلامشهر را شناسایی کرده و با اخذ نیابت قضائی و اجرای یک عملیات غافلگیرانه، متهم را دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه او، بخشی از اموال سرقتی کشف شد.

سعید در مواجهه با شواهد پلیسی لب به اعتراف گشود و اعلام کرد که سرقت را با همکاری دوستش «هوشنگ» انجام داده است. بلافاصله مخفیگاه هوشنگ نیز شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. در بازرسی از محل اختفای وی، علاوه بر کشف مقادیر دیگری از اموال سرقتی، یک قبضه سلاح کمری به همراه مهمات کشف شد.

هر دو متهم هم‌اکنون مطابق دستور قضائی برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و تکمیل تحقیقات در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بار دیگر تأکید کرد که پلیس با قاطعیت و اشراف اطلاعاتی با سارقان و مجرمان برخورد خواهد کرد و هیچ مجرمی از دست قانون در امان نیست.