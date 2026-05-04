به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در این نشست که با حضور ابوالفضل اسدی معاون برنامهریزی و امور اقتصادی، وحید ازوجی معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی و امور مجامع و مدیران عامل شرکتهای برق منطقهای مازندران، گلستان و تهران و مدیران ارشد شرکت ایران ترانسفو و ترانس پست پارس برگزار شد، با توجه به لزوم پیگیری ویژه طرحهای حیاتی برقهای منطقهای و کنترل مستمر پروژههای مربوطه، آخرین وضعیت پروژههای حیاتی شبکه انتقال و فوق توزیع مرتبط با شرکت ایران ترانسفو و ترانس پست پارس با حضور مدیران ارشد صنعت برق در توانیر بررسی و بر لزوم سرعتبخشی به اجرای طرحهای مربوطه تاکید شد.
در این جلسه که با بررسی آخرین وضعیت عملیات اجرایی طرحهای تکمیل پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت آزادشهر، احداث پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت مریمآباد گرگان در برق منطقهای مازندران و گلستان و همچنین پروژههای ذیربط در برق منطقهای تهران شامل خازنگذاری در پستهای انتقال باغستان و پرنیان و افزایش ظرفیت پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت قم۲ و .. همراه بود، مقرر شد در صورت لزوم پشتیبانی لازم جهت رفع مشکلات پیش رو به عمل آید.
در ادامه سیدعلی کمالیکارسالاری ضمن تاکید بر ضرورت بهرهبرداری مطمئن از شبکه بیان داشت: پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت آزادشهر به ظرفیت ۲۰۰×۲ مگاولتآمپر از طرحهای بسیار مهم شبکه سراسری کشور است که با هدف جبران افت ولتاژ، افزایش قابلیت اطمینان شبکه انتقال و تامین بار پستهای فوق توزیع جدید، از جانب شرکت توانیر در دستور کار شرکت برق منطقهای مازندران و گلستان قرار گرفته است.
مسوول پیگیری طرحهای حیاتی توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع با اشاره به حمایت شرکت توانیر در برطرف کردن مسایل مالی افزود: ضروری است با تلاش مضاعف، طرحهای حیاتی مرتبط با شرکت ایران ترانسفو و ترانس پست پارس در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.
