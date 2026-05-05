به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی والیبال برای افزایش سرعت و جذابیت بازیها در لیگ ملتها ۲۰۲۶ قوانین جدید درباره خطای دو ضرب، برخورد توپ با سقف، حذف سوتهای اضافه و بوکمارک ویدیوچک به اجرا می گذارد. مرحله مقدماتی لیگ ملتهای مردان سال ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک برگزار میشود.
تحلیل و بررسی آییننامه این رقابتها نشاندهنده تحول بزرگ در ساختار و قوانین این رویداد مهم و معتبر بین المللی است که مهمترین تغییرات و جزئیات قوانین این مسابقات به قرار زیر است: فرمت جدید و گسترش رقابتهالیگ ملتهای ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم در هر جنسیت برگزار خواهد شد. هر تیم در مرحله مقدماتی طی ۳ هفته، ۱۲ مسابقه انجام میدهد. در مجموع، ۱۱۶ مسابقه در هر بخش (مردان و زنان) برگزار میشود تا چهره قهرمان در کشور چین مشخص شود که مرحله نهایی زنان در شهر ماکائو کشور چین و مرحله نهایی مردان در شهر نینگبو بیلین این کشور پیگیری خواهد شد.
تغییرات انقلابی در قوانین بازی (Rule Tests)فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) برای افزایش سرعت و جذابیت بازی، چندین قانون جدید را در سال ۲۰۲۶ به صورت آزمایشی انجام می شود که عبارتند از:
خطای دوضرب: برخورد دوگانه توپ با دست (دوضرب) در هنگام پاس دادن (لمس دوم) در صورتی که توپ در همان سمت زمین باقی بماند، دیگر خطا نخواهد بود.
افزایش تعویضها: تعداد تعویضهای مجاز در هر ست از ۶ به ۸ تعویض افزایش یافته است.
برخورد با سقف: اگر توپ پس از لمس اول یا دوم به زیرساختهای سقف (مانند اسکوربورد یا سقف سالن) برخورد کند و در همان سمت زمین باقی بماند، بازی ادامه مییابد. اما اگر توپ پس از برخورد به سقف به زمین حریف برود، “خطا” محسوب میشود.
حذف سوتهای اضافی: داوران برای موارد واضحی مثل خوابیدن مستقیم توپ در زمین (In/Out) یا برخورد توپ سرویس به تور، دیگر سوت نخواهند زد تا جریان بازی قطع نشود.
بوکمارک ویدیوچک: تیمها میتوانند از طریق تبلت، هر صحنهای را در جریان رالی “نشانه گذاری” کنند تا در پایان رالی سریعتر بازبینی شود.
همچنین فدراسیون جهانی والیبال برای حمایت ویژه از زنان مربی، حضور حداقل یک مربی زن (سرمربی یا مربی) در کادر فنی تیمهای زنان را الزامی کرد و تیمهایی که این قانون را رعایت کنند، از مزایای شامل اجازه حضور ۶ نفر کادر فنی روی نیمکت (به جای ۵ نفر) و پاداش مالی سه هزار دلاری برای هر هفته مسابقات بهره مند میشوند.
مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال سال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه سال جاری پیگیری میشود که مردان والیبال ایران هفته اول در کشور برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود میروند.
