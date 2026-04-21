هواوی هم فروشنده عینک هوشمند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، هی گانگ مدیر ارشد اجرایی «هواوی ترمینال بی جی» از این دستگاه رونمایی و در مراسم معرفی آن را استفاده کرد.

این محصول «هواوی ای آی گلسز» نام دارد و در سه رنگ نقره خاکستری تیتانیوم، نقره ای درخشنده و مشکی مدرن عرضه می شود. همچنین هواوی گجت را با قاب هایی با طراحی گرد و مربع عرضه می کند.

قیمت خرده فروشی ۲۴۹۹ دلار یا ۳۶۷ یوان برای نسخه خاکستری نقره ای و مشکی مدرن اعلام شده و بهای مدل نقره ای درخشان آن ۴۲۵ دلار است. پیش سفارش این محصول از ۲۰ آوریل و فروش آن از ۲۵ آوریل آغاز می شود.

این عینک از لحاظ طراحی سبک است و می توان روزمره آن را استفاده کرد. شرکت اعلام کرده از مواد سبک وزن جدید برای ساخت آن استفاده کرده است. اندازه دسته‌ها ۶.۲۵ میلی‌متر و وزن کل آنها ۳۵.۵ گرم است.

هواوی همچنان مدعی است طراحی محصول براساس تحلیل بیش از ۳۰۰ شکل سر انسان در آسیا انجام شده است. از این تحلیل برای ایجاد چیزی که ساختار «مثلث طلایی» برای ایجاد توازن نام دارد، استفاده می شود.

عینک دارای سیستم لولای آلومینیومی است که داخل شرکت توسعه داده شده و به گفته هواوی در مقایسه با محصولات رقیب میزان ثبات را تا ۲۱ درصد افزایش می دهد.

همچنین عینک با تراشه های هوش مصنوعی هواوی فعال می شود. این شرکت مدعی است گجت نسبت به تعاملات صوتی به طور لحظه ای واکنش نشان می دهد که همین امر از قابلیت «بیدارباش صوتی» و «میانبر هوش مصنوعی با یک کلیک » در دستگاه حکایت دارد. چند ویژگی کلیدی شامل «See the World» از طریق دستیار هوشمند هواوی به نام Xiaoyi و قابلیت «نگاه وپرداخت کن» علی پی می شوند.

عینک هوشمند مذکور دارای یک حسگر عکس ۱.۲۸ اینچی است که به گفته شرکت سازنده از AI RAW در مولتی فریم پشتیبانی می کند و علاوه بر آن قابلیت اصلاح ترکیب با کمک هوش مصنوعی پخش زنده از دیدگاه اول شخص را نیز دارد.

هواوی اپ همراه گجت را نیز ارائه کرده است.