«جز حکایت دوست» به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که سومین مجلد از مجموعه حماسه سجادیه است، مشتمل بر چهل فصل است و همچون دو مجلد پیشین به واکاوی، روایت و تحلیل وقایع تاریخی دوران حیات پر برکت امام چهارم شیعیان، حضرت علی ابن الحسین ابن علی، و سیره آن امام می پردازد.

آنچه درباره این مجموعه خواندنی بشدت جلب توجه میکند سهل و ممتنع بودن کار نویسنده است. سید مهدی شجاعی کوشیده است با وفاداری تمام به نص صریح تاریخ، روایتی دیگر از زندگی و سیره امام سجاد در دسترس مخاطبان قرار دهد، روایتی که در عین بیانی روان و شیوا به بسیاری از ابهامات تاریخی پیرامون آن امام و دوران حیات ایشان پاسخ می دهد.

بر کسی پوشیده نیست که به فاصله کوتاهی پس از واقعه کربلا فجایعی در بلاد اسلام رخ داد که ننگ و رسوایی آن برگ‌های تاریخ را سیاه کرد. ولی اینکه این فجایع چرا و چگونه به وقوع پیوستند به آسیب شناسی جدی و تحلیل اندیشمندانه احتیاج دارد و اینجاست که اهمیت کار شجاعی مشخص می‌شود.

وی در این مجموعه تنها راوی صرف تاریخ نیست. داستان گوی صرف هم نیست، بلکه تلاش می‌کند در قالب روایت داستانی که تماما مستند به مستندات تاریخی معتبر است، پرده از رازهایی بردارد که دانستن آنها برای صاحبان خرد لازم و ضروری است. کتاب اول از این مجموعه، با عنوان «تویی به جای همه»، با گریز مکرر به واقعه کربلا، خواننده را با کاروان اسرا همراه می کند تا بازگشت امام سجاد به مدینه و سپس هجرت از مدینه و سکونت در غربت بیابان.

کتاب دوم با عنوان «اگر غم لشکر انگیزد»، به واقعه حره می پردازد و آنچه در مدینه گذشت و کتاب سوم در پس روایت وقایعی که کمی پیش از مرگ یزید در مکه اتفاق افتاد خواننده را هر چه بیشتر با حکومت اموی آشنا می سازد.

شجاعی به عنوان یکی از بنیانگذاران ادبیات آیینی در ایران، سابقه درخشانی در خلق این دست از آثار دارد. او نسل‌هایی از جامعه ایران را با معارف اهل بیت آشنا نموده است. با این‌همه، مجموعه حماسه سجادیه به گواه اثر گویی رسالتی دیگر هم برای خود قائل است: روشنگری...

نکته مهم دیگر درباره این مجموعه خواندنی نثر شیرین و خوشخوان آن است. نویسنده با چیره دستی تمام، به مدد استفاده از راویان متعدد در هر فصل پرده می‌گرداند و قلم را به نوعی دیگر به چرخش در می‌آورد. او حتی از آوردن اصطلاحات روز هم ابایی ندارد و این لطیفه حلاوتی دیگر به کار می‌بخشد.

مثلا در همین کتاب سوم جایی از زبان شیطان چنین می خوانیم: «من حتی به مخیله ام هم خطور نمیکرد که ممکن است سجاد ناگهان از دور با ریموت کنترل، مسیر بازی و جای برنده و بازنده را عوض کند... اینکه ناگهان از دعا و نیایش و مناجات، خروجی لژستیکی و پدافندی و عملیات نظامی در بیاورد، انصافا غیرمنتظره بود.»