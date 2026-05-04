هشدار نارنجی هواشناسی برای ۲ روز آینده؛ طوفان و بارش شدید در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد: از روز چهارشنبه (۱۶ اردیبهشت) تا پنجشنبه (۱۷ اردیبهشت)، در مناطق شمالی استان در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید و در نیمه جنوبی، مناطق غربی، مرکزی و ارتفاعات نیز وزش باد بسیار شدید همراه با احتمال وقوع طوفان و گردوخاک پیشبینی میشود.
بر اساس این گزارش، سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت از جمله داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، آسیب به تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها، احتمال شکستن درختان کهنسال و نهالها، گسترش گردوخاک از استانهای همجوار یا کشورهای همسایه، کاهش کیفیت هوا و افت محسوس شعاع دید بهویژه در مناطق جنوبی و غربی از جمله مخاطرات این سامانه جوی است. همچنین کاهش دید افقی و قائم از عصر دوشنبه تا پنجشنبه، بهویژه از سهشنبه شب تا بامداد پنجشنبه، در برخی ساعات با افت قابل توجه کیفیت هوا همراه خواهد بود.
اداره کل هواشناسی استان تهران توصیه کرد: شهروندان ضمن احتیاط در ترددهای جادهای، نسبت به استحکامبخشی سازههای موقت اقدام کرده و از حضور در مکانها و تأسیسات مرتفع خودداری کنند. همچنین لغو پرواز هواپیماهای سبک، بالگردها، فعالیتهای پروازی تفریحی نظیر چتربازی، گلایدر و پاراگلایدر، عدم توقف در مجاورت درختان و سازههای ناتمام، تقویت پوشش گلخانهها، پرهیز از انجام عملیات عمرانی در فضای باز، خودداری از کوهنوردی و محدود کردن تردد کودکان و سالمندان در فضای باز و استفاده از ماسک در مناطق دارای گردوخاک در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه، این اداره کل با اشاره به سامانه دوم، نسبت به تقویت فعالیت سامانه بارشی نیز هشدار داد. بر این اساس از عصر سهشنبه (۱۵ اردیبهشت) تا صبح چهارشنبه (۱۶ اردیبهشت)، در برخی ساعات بارش متوسط باران، مه رقیق، گاهی رگبار و رعدوبرق پیشبینی میشود. در ارتفاعات نیز بارش باران، رگبار و رعدوبرق، همراه با احتمال رگبار برف در ارتفاعات بالادست و قلهها، مهآلودگی، کولاک برف و در برخی نقاط احتمال تگرگ دور از انتظار نیست.
مناطق شمالغرب و شمال استان تهران، بهویژه دامنهها و ارتفاعات شمالغرب، بهعنوان کانون اثر این سامانه اعلام شده است.
بر پایه این هشدار، آبگرفتگی موقت معابر، جاری شدن روانآب، افزایش موقتی سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، احتمال وقوع صاعقه و تگرگ، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در مناطق کوهستانی، انسداد موقت برخی مسیرها و خسارت به محصولات و سازههای کشاورزی از مهمترین پیامدهای این سامانه خواهد بود.
اداره کل هواشناسی استان تهران در پایان بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری بهویژه در مناطق کوهستانی، عدم توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها، خودداری از جابهجایی عشایر، اجتناب از طبیعتگردی و کوهنوردی، باز نگه داشتن مسیر آبروها و دهانه پلها، حفاظت از محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیتهای عمرانی و آمادگی کامل دستگاههای امدادی و اجرایی تأکید کرد.
