صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت آبوهوای کشور گفت: امروز (دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت)، با عبور امواج تراز میانی جو از شمال غرب کشور، در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران، زنجان و نقاطی از استانهای واقع در غرب و مرکز، همچنین ارتفاعات و دامنههای البرز مرکزی، قزوین، شمال البرز و ارتفاعات استان تهران، در بعضی ساعات رگبار پراکنده و گاهی همراه با وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود.
وی افزود: فردا (سهشنبه، ۱۵ اردیبهشت)، در مناطق غرب، شمال غرب، ارتفاعات و دامنههای البرز، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور، رگبار باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد.
ضیائیان بیان کرد: روز چهارشنبه (۱۶ اردیبهشت) و پنجشنبه (۱۷ اردیبهشت) نیز در شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر و ارتفاعات زاگرس مرکزی، افزایش ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: از امروز تا روز چهارشنبه، در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و دامنههای جنوبی البرز، در بعضی ساعات وزش باد شدید رخ میدهد و در مناطق مستعد، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی شده است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت هوای تهران گفت: آسمان تهران امروز (۱۴ اردیبهشت)، کمی ابری خواهد بود و از بعدازظهر افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده، وزش باد شدید و گرد و خاک پیشبینی میشود. کمینه دمای تهران ۲۰ و بیشینه دما ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی یادآور شد: براساس هشدار زرد هواشناسی صادر شده برای استان تهران، از امروز تا اواخر وقت روز چهارشنبه (۱۶ اردیبهشت)، در مناطق شمالی استان تهران در بعضی ساعتها وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در نیمه جنوبی و مناطق غربی و مرکزی، در بعضی ساعات وزش باد شدید و گاهی خیلی شدید همراه با گرد و خاک پیشبینی میشود.
ضیائیان ادامه داد: بر اثر این شرایط جوی، احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها وجود دارد. همچنین امکان گسترش گرد و خاک از استانهای همجوار، کاهش کیفیت هوا و کاهش شعاع دید بهویژه در مناطق جنوبی و غربی تهران پیشبینی میشود.
وی گفت: احتمال وقوع طوفان گرد و خاک بهویژه در نوار جنوبی و جنوب غربی استان تهران نیز وجود دارد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی در تهران، بهویژه از بعدازظهر روز سهشنبه تا صبح روز چهارشنبه افزود: در استان تهران، بهویژه نیمه غربی، شمالی و مناطق مرکزی، در بعضی ساعات بارش باران و مه رقیق، گاهی رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: در ارتفاعات تهران نیز در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق، احتمال رگبار برف، رخداد مه، مهآلود شدن ارتفاعات بالادست و قلهها، بارش برف، احتمال کولاک برف و بارش تگرگ دور از انتظار نیست.
نظر شما