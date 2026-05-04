به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دفتر دادستانی رم امروز دوشنبه اعلام کرد که تحقیقاتی در مورد بازداشت اتباع ایتالیایی در جریان توقیف ناوگان کمک‌ رسانی غزه توسط رژیم صهیونیستی در آب‌ های بین‌ المللی یونان آغاز شده است.

خبرگزاری ایتالیایی ANSA در این خصوص گزارش داد که این تشکیل پرونده قضایی مربوط به عملیاتی است که در شب ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت ماه) در سواحل جزیره کرت یونان انجام شد، جایی که نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی چندین قایق از ناوگان جهانی صمود را که سعی در رساندن کمک‌ های بشردوستانه به غزه داشتند، توقیف کردند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، دادستان‌ ها پس از دریافت ۳ شکایت رسمی، از جمله ۲ شکایت مربوط به فعالان تیاگو د آویلا و سیف ابوکشک، که طبق گزارش‌ ها از کشتی‌ های با پرچم ایتالیا ربوده شده و در حال حاضر نیز در در بازداشت نظامیان صهیونیست هستند، تحقیقات را آغاز کردند.

طبق این گزارش، این پرونده همچنین افراد ناشناس را به ظن آدم‌ ربایی، سرقت و ایجاد خسارت با خطر غرق شدن کشتی مورد تحقیق قرار خواهد داد.

انتظار می‌ رود بازرسان به عنوان بخشی از تحقیقات، درخواستی برای همکاری قضایی بین‌ المللی، معروف به نامه نیابت قضایی، به مقامات صهیونیست ارائه دهند.

ناوگان جهانی صمود روز پنجشنبه پیش در نزدیکی جزیره کرت یونان، در فاصله ۶۰۰ مایل دریایی از مقصد خود در منطقه محاصره شده غزه مورد حمله اشغالگران صهیونیست تنها به جرم تلاش برای امدادرسانی به مردم تحت محاصره غزه هدف قرار گرفت.