به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از پروژههای شاخص عمرانی شهرستان دیلم اظهار کرد: این شهرستان دارای ظرفیتهای بسیار مهمی است که باید زیرساختهای شهرستان متناسب با ظرفیت های پیشرفت کند.
وی با اشاره به تعریف و اجرای پروژه متنوع و مهم در شهرستلن دیلم طی یک سال گذشته بیان کرد: روند اجرای این پروژه ها مطلوب است و باید با سرعت تکمیل و بهره برداری شوند.
استاندار بوشهر با بیان اینکه شهرستان دیلم در جنگ اخیر دچار آسیبهای فراوانی شده بود اضافه کرد: در پی تهاجم جنگندهها و پهپادهای دشمن آمریکایی- صهیونی آسیبهای زیادی به زیرساختهای غیرنظامی از جمله فرودگاه بهرگان واقع در شهر امام حسن(ع) وارد شد که امروز مورد بازدید قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه منازل مسکونی مردم نیز در این شهرستان مورد تهاجم دشمن قرار گرفته بود خاطرنشان کرد: با اقدامات انجامشده، خسارات وارده در حال پرداخت به مالکان منازل آسیبدیده است.
استاندار بوشهر یادآور شد: حتی یک منزل مسکونی یا واحد تجاری و تولیدی نیز در پرداخت خسارات، از قلم نیفتاده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با جدیت در این زمینه، پای کار است.
وی ادامه داد: امروز از پروژههای حوزه راهداری، نوسازی مدارس و پروژههای شهرداریهای دیلم و امام حسن(ع) و طرحهای روستایی شهرستان بازدید کردیم که امیدوارم این پروژهها در موعد مقرر، تکمیل و به بهرهبرداری برسند.
نظر شما