اخراج ۳ دیپلمات روسیه از اتریش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، وزارت امور خارجه اتریش امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که وین ۳ دیپلمات روسی را به اتهام جاسوسی اخراج کرده است.

به گفته مقامات اتریشی، مقامات مورد نظر مظنون به انجام عملیات جاسوسی با استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای نصب شده روی پشت بام ساختمان‌ های دیپلماتیک روسیه در وین هستند!

در اواسط ماه آوریل، آندری یوریویچ گروزوف سفیر روسیه در وین در همین ارتباط به وزارت امور خارجه اتریش احضار و از وی خواسته شد تا مصونیت ۳ مقام روسی را لغو کند. پس از آنکه مسکو از پذیرش این درخواست خودداری کرد، وین اقدام به اخراج این ۳ دیپلمات کرد.

بئاته ماینل-رایزینگر، وزیر امور خارجه اتریش در این خصوص به پولیتیکو گفت: ما این موضوع را به طور واضح برای طرف روسی روشن کرده‌ ایم که توسل مقامات به مصونیت دیپلماتیک خود برای انجام جاسوسی در اتریش غیرقابل قبول است!