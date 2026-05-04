۴۷۱۷ حامی معلم با کمیته امداد زنجان همکاری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن سرشت ضمن گرامیداشت مقام شامخ معلم اظهار کرد: معلمان سرمایه‌های معنوی جامعه هستند که شمع وجود خود را در مسیر آموزش، تربیت و ارتقاء فرهنگی جامعه به سوختن سپرده‌اند تا راه روشنی برای امروز و فردای این سرزمین فراهم شود.

وی افزود: روحیه‌ فداکاری و ایثار که همواره با حرفه‌ی شریف معلمی عجین بوده، امروز نیز در عرصه‌ی کارهای خیر و کمک به نیازمندان جلوه‌ای بی‌نظیر دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: معلمان نه ‌تنها در کلاس‌های درس بلکه در میدان خدمت اجتماعی نیز پیشگام و الگوی نوع‌دوستی هستند.

روشن سرشت با اشاره به ظرفیت ارزشمند جامعه فرهنگیان گفت: امیدواریم با توجه به پتانسیل بالای معلمان و همراهی ادارات آموزش و پرورش در سراسر استان، میزان مشارکت فرهنگیان در طرح‌های حمایتی کمیته امداد طی سال جاری بیش از پیش افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴ هزار و ۷۱۷ نفر از معلمان زنجانی در طرح‌های «اکرام ایتام» و «محسنین» همکاری فعال دارند که نشان از عمق باور دینی و حس مسئولیت‌پذیری آنان نسبت به جامعه است، گفت: این تعداد فرهنگی حمایت ۸ هزار و ۹۰۰ فرزند را عهده دار هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: البته خوشبختانه این مشارکت تنها محدود به حمایت مالی نیست، بلکه در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی نیز شاهد حضور پررنگ و مؤثر معلمان هستیم.