۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵

جیسون کرو: مردم آمریکا فقط خواهان تمرکز بر مشکلات داخلی هستند

نماینده دموکرات آمریکا از ایالت کلورادو در سخنانی علیه سیاست‌های جنگ افروزانه ترامپ گفت: مردم آمریکا فقط خواهان تمرکز بر مشکلات داخلی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جیسون کرو» (Jason Crow) نماینده دموکرات آمریکا از ایالت کلورادو امروز دوشنبه در سخنانی با انتشار تصاویری در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس گفت: رئیس جمهور (دونالد ترامپ) می گوید که توان پرداخت هزینه های مربوط به خدمات درمانی با آموزش عالی را برای آمریکایی ها ندارد؛ اما همزمان تصمیم می گیرد که این پول را برای این جنگ که قرار نیست زندگی را بهبود بخشد، هزینه کند.

نماینده کنگره آمریکا از ایالت کلورادو اضافه کرد: همزمان دولت آمریکا ۵۰۰ میلیارد دلار را برای بودجه نظامی تخصیص داده است. مردم آمریکا می‌ خواهند ما روی مقرون‌ به‌ صرفه‌تر کردن کالاها در داخل کشور تمرکز کنیم، نه بمباران کشورهای خارجی.

