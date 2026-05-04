مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز پویش «از بابا نان داد تا بابا خون داد» همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم در استان کرمانشاه خبر داد و هدف آن را ترویج فرهنگ اهدای خون در میان نسل نوجوان عنوان کرد.
وی با اشاره به رویکرد فرهنگی این برنامه اظهار کرد: در طراحی این پویش تلاش شده با استفاده از مفاهیم خاطرهانگیز کتابهای درسی و بازآفرینی جملات آشنا، ارتباطی معنادار میان ارزشهای گذشته و مسئولیتهای اجتماعی امروز برقرار شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه ادامه داد: این اقدام در پی آن است که حس نوعدوستی و توجه به نیازهای دیگران از سنین پایین در میان دانشآموزان تقویت شود و آنان با مفهوم ایثار در قالبی ملموستر آشنا شوند.
میرزاده با تأکید بر اهمیت آموزش در سنین پایه افزود: شکلگیری نگرش مثبت نسبت به اهدای خون، نیازمند آموزش مستمر و هدفمند است و مدارس میتوانند نقش کلیدی در این مسیر ایفا کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این پویش فرصتی است تا در کنار پاسداشت مقام معلم، ارزشهای انسانی همچون فداکاری و مسئولیتپذیری نیز به نسل آینده منتقل شود.
مدیرکل انتقال خون استان در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم چنین برنامههایی، فرهنگ اهدای خون به عنوان یک رفتار اجتماعی ارزشمند از دوران کودکی در ذهن و رفتار آیندهسازان نهادینه شود.
نظر شما