فتاحی: خلیج فارس نماد هویت ملی ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم فتاحی نافچی، عصر دوشنبه در نشست علمی «خلیج فارس و هویت ملی ایرانیان» در شهرکرد که از سوی بنیاد ایرانشناسی شعبه چهارمحال و بختیاری و با مشارکت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری، به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزار شد با ارائه تعریفهایی از «هویت ملی»، اظهار کرد: هویت ملی بالاترین سطح هویت جمعی در هر کشور است و تاثیر بسیاری در حوزههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد که فراگیرترین و مشهورترین هویت در هر سرزمین را شامل میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه هویت ملی ناظر بر احساس درونی هر فرد نسبت به کشور و سرزمینش است، ادامه داد: هویت ملی در واقع نماد و نشانی از فرهنگ، تاریخ، آثار و تعلقات تاریخی و سرزمینی، مشترکات ملی، پیوندهای جغرافیایی و در مجموع، الگوهای هویتبخش و وحدتبخش یک ملت را در خود دارد.
فتاحی برخی عوامل و مولفههای هویتبخش را یادآور شد و بیان کرد: از جمله میتوانم به مولفههای اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و ادبی، دینی و مذهبی و سیاسی اشاره کنم و هویت ملی باعث وحدت و یکپارچگی ملتها میشود.
این پژوهشگر تاریخ با تأکید بر اینکه خلیج فارس بخشی از جغرافیا و تاریخ مشترک ایرانیان و در نتیجه نمادی از هویت ملی ماست، افزود: هویت ملی دربرگیرنده جماعتی از انسانها است که در یک سرزمین زندگی میکنند، دارای منشأ مشترک، پیشینه، آداب و رسوم و منافع مشترک هستند.
فتاحی یا یادآوری پیشینه قوی تاریخی ایران، گفت: ایران دارای یک هویت ریشهدار و اصیل بوده و تمام ایرانیان مرزهای جغرافیایی و تاریخی مشترک داشتند و در طول تاریخ پرفراز و نشیب این دیار، هویت دینی مشترک داشتهاند. یعنی نیاکان ما در دوران هخامنشی و ساسانی از وجهه مذهبی برخوردار بودند.
انقلاب اسلامی تأثیری عظیم در هویت ملی ایرانیان داشت
وی تصریح کرد: بعد از اسلام، ایرانیان بهگُزین اسلام را و از قرن دهم هجری، تشیع را پذیرفتند. ایرانیان همچنین تاریخ و سرنوشت مشترک، پرچم، احساسات ملی، قانون اساسی، جشنها و سوگها و سایر مولفههای هویتبخش را دارا هستند.
فتاحی با یادآوری اینکه در نیمقرن اخیر انقلاب اسلامی با رویکرد دینی و فرهنگی شکل گرفت و در هویت ملی ایرانیان تاثیر عظیمی داشت، ادامه داد: در جنگ تحمیلی سوم، مردم ایران برای اولین بار هویت ملی را به صورت ملموس تجربه کردند، با تمام وجود مقابل دشمن ایستادند و هر ایرانی در جایجای کشور در این تجربه جدید نقش داشت.
وی با بیان اینکه ایران با دارا بودن تاریخ کهن و موقعیت جغرافیایی منحصربفرد همواره در مسیر تهاجم اقوام مختلف بوده و حتی اشغال شده است، توضیح داد: تلاش و کوشش ساکنان ایران باعث شده تا حیات ایران در طول تاریخ حفظ شود پیداست که ایرانیان از هویتی قوی برخوردار هستند.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه تجاوز آمریکایی صهیونی که هویت ملی و تاریخی ما را نشانه گرفت باعث بروز و ظهور جلوههای هویت ملی ایرانیان شد، افزود: مهمترین کارکرد هویت مبتنی بر تاریخ و ملت، ایجاد وحدت و اتحاد ملی است و ما مقابل دشمنانی مقاومت کردیم که میخواهند هویت ما را نابود کنند تا نامی از ایران و ایرانی باقی نماند.
فتاحی با بیان اینکه خلیج فارس نامی بسیار کهن است که اقوام ایرانی ساکن این منطقه بر آن نهادند و تا اواسط قرن بیستم در تمام دانشنامهها و منابع تاریخی با این نام شناخته شده است، افزود: نام جعلی خلیج عربی توسط انگلیسیها که قیمومیت برخی کشورهای عربی را در دست داشتند، استفاده و توسط برخیها مغرضانه و فریبکارانه تکرار شد.
