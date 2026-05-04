به گزارش خبرنگار مهر، بخش استانی رویداد بین‌المللی «نای میناب» با عنوان «اسناد زنده تقابل قانون و واقعیت» دوشنبه شب با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان در حوزه هنری خراسان جنوبی برگزار شد.

این رویداد به عنوان یک اقدام اعتراضی هنری و حقوقی، با هدف مستندسازی و بازتاب جنایات جنگی و رساندن صدای مظلومیت مردم ایران، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، برگزار شده است.

دبیر این رویداد در مراسم افتتاحیه گفت: هنرمند همانند ققنوس است؛ حتی اگر خاموش شود، از خاکستر خود اثری فاخر و ماندگار خلق می‌کند.

محمد احسان‌بخش افزود: این رویداد با هدف نمایش جنایتی که در مدرسه شجره طیبه میناب رخ داده، طراحی و اجرا شده است.

وی بیان کرد: در این راستا، ۱۵۶ اثر تصویری از دانش‌آموزان شهید این مدرسه، طی ۲۱ روز و توسط ۲۱ هنرمند، با بهره‌گیری از سبک ترکیبی تولید و بر بسترهای مرتبط با سازمان ملل متحد منتشر شده است.

احسان‌بخش ادامه داد: انتظار می‌رود سازمان‌های بین‌المللی به رسالت خود در دفاع از عدالت عمل کنند. همچنین این آثار پس از نمایش در بیرجند، در میناب و تهران نیز به نمایش گذاشته شده و بخشی از آن‌ها در اختیار مراکز فرهنگی خارج از کشور قرار خواهد گرفت.

در ادامه این مراسم، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی نیز با اشاره به نقش هنر در انتقال مفاهیم انسانی گفت: هنرمندان این رویداد، هنر خود را با تعهد به مردم و سرزمین ایران پیوند زده‌اند و برای انتشار گسترده این آثار تلاش خواهیم کرد.

افسانه ابراهیمی با تأکید بر ابعاد انسانی این واقعه افزود: حادثه میناب نه‌تنها زخمی بر پیکر ایران، بلکه زخمی بر پیکر بشریت است.

وی اظهار کرد: در جایی که کلمات از بیان یک فاجعه ناتوان می‌شوند، هنر می‌تواند با زبانی اثرگذارتر آن را به جهان منتقل کند.

ابراهیمی همچنین با اشاره به مأموریت‌های فراتر از دیپلماسی رسمی تصریح کرد: دیپلمات‌های کشور به‌عنوان سربازان خط مقدم جهاد تبیین، وظیفه دارند واقعیت‌ها و جنایات علیه ملت ایران را در عرصه جهانی تبیین کنند.

وی گفت: برنامه‌ریزی شده است این آثار علاوه بر میناب، در مکان‌هایی از جمله مقابل سفارت سوئیس در تهران، مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه و همچنین سازمان‌های بین‌المللی مانند یونسکو و یونیسف به نمایش گذاشته شود.

در بخش دیگری از این مراسم، یک دانش‌آموز ۱۰ ساله با قرائت دل‌نوشته‌ای به زبان فارسی و انگلیسی، روایت کودکانه‌ای از این حادثه ارائه داد.

کیان کربلایی در بخشی از این دل‌نوشته گفت: کودکانی مثل من، با شادی به مدرسه رفتند اما یک روز با حمله موشکی جان خود را از دست دادند.

وی با انتقاد از عملکرد نهادهای بین‌المللی افزود: از سازمان ملل می‌خواهم در برابر این جنایات سکوت نکند و عاملان آن را به عدالت بسپارد.

در پایان این مراسم، حاضران از نمایشگاه آثار این رویداد بازدید کردند.