به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید سید اسماعیل خطیب درباره وضعیت تورم مواد غذایی تاکید کرد: بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاهای اساسی یعنی خوراکیها و آشامیدنیها از اسفند به بعد کاهشی است؛ در بهمن ماه نرخ تورم این کالاها ۱۵.۵ درصد، اسفند ماه ۸.۶ درصد و فروردین ماه ۵.۵ درصد است.
وی افزود: بر اساس این آمار، تورم در بحث خوراکیها به طور کلی شیب نزولی دارد و عموماً هم در مورد کالاهای اساسی گرانفروشی خاصی به طور عمومی مشاهده نمیشود ولی احتمالاً به صورت جزیی در جای گرانفروشی هم صورت بگیرد که حتماً با هر نوع تخلفی که وجود داشته باشد، برخورد میشود.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد، گفت: گرانی یعنی اینکه قیمت تمام شده کالا، گران تمام شده است؛ به عنوان مثال در ۶ ماه گذشته تا ۲ هفته قبل هر کیلوگرم تخم مرغ از ۱۱۰ هزار تومان تا ۱۳۰ هزار تومان فروخته میشد؛ در حالی که قیمت تمام شده این محصول برای مرغداران، درب مرغداری ۲۳۳ هزار تومان بود و مرغداران به شدت ضرر بودند و چیزی تا نابودی این صنعت نمانده بود اما اتفاقی افتاده این است که گرچه امروز نسبت به ۲ ماه قبل میگوییم که تخم مرغ گران شده است اما به قیمتی رسیده که تولید کننده متضرر نشود و تولیدش ادامه پیدا کند.
نوری قزلجه ادامه داد: وقتی جنگ است و سایر آیتمهای اقتصادی با افزایش قیمت مواجه هستند؛ طبیعی است که قیمت تمام شده برخی تولیدات هم افزایش پیدا میکند؛ اگر بخواهیم تولید و وجود کالا را در کشور داشته باشیم باید اجازه دهیم که تولیدکننده بدون ضرر با سود حداقلی تولیدش را ادامه دهد؛ اگر او را سرکوب کنیم، تولید قطع میشود قابل ادامه نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف مردم در برابر این گرانیها چیست، عنوان کرد: کالا برگ یک میلیون تومانی که پرداخت شد به دلیل افزایش نرخ ارز واردات برخی از نهادههای دامی و برخی از کالاهای اساسی بود که با ارز ۲۸.۵۰۰ تومان وارد میشدند؛ این عدد در وهله اول به حدود ۱۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد و مابهالتفاوت آن را دولت در قالب کالابرگ به مردم داد و اگر چنانچه طبق دستور آقای رئیسجمهور، مجدداً تغییر نرخ ارزی اتفاق بیفتد، مابهالتفاوت آن به اندازهای که روی قیمت کالاهای اساسی اثر میگذارد، باید به کالابرگ مردم خصوصاً اقشار پایین دست جامعه اضافه شود؛ بنابراین در حوزه کالاهای اساسی ما گرانفروشی فاحشی نداریم ولی ممکن است که به صورت جزیی تخلفاتی اتفاق بیفتد که در این زمینه اکیپهای نظارتی تعزیرات حکومتی و وزارت صمت کاملاً برقرار است.
وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت تورم مواد غذایی گفت: بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاهای اساسی یعنی خوراکیها و آشامیدنیها از اسفند به بعد کاهشی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید سید اسماعیل خطیب درباره وضعیت تورم مواد غذایی تاکید کرد: بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم کالاهای اساسی یعنی خوراکیها و آشامیدنیها از اسفند به بعد کاهشی است؛ در بهمن ماه نرخ تورم این کالاها ۱۵.۵ درصد، اسفند ماه ۸.۶ درصد و فروردین ماه ۵.۵ درصد است.
نظر شما