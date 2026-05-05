خبرگزاری مهر، گروه استان ها: اشتغال و تولید به عنوان دو رکن اساسی برای رشد و توسعه پایدار شناخته می‌شوند و با توجه به چالش‌هایی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، حمایت از کسب و کارها و تولیدکنندگان بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.

دولت در راستای تقویت این بخش‌ها، رویکرد حمایتی را در پیش گرفته و تلاش‌های گسترده‌ای برای ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی صورت داده است. این اقدامات شامل تخصیص تسهیلات مالی، کاهش مالیات‌ها و ارائه خدمات بیمه‌ای به کسب و کارها است که هدف آن کاهش بار مالی بر دوش تولیدکنندگان و افزایش انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی است.

یکی از تولیدکنندگان به خبرنگار مهر گفت: برای اینکه بتوانیم به رشد پایدار دست یابیم، نیاز داریم که دولت حمایت‌های بیشتری از طریق بیمه و مالیات انجام دهد. همچنین رفع مشکلات زیرساختی و تخصیص تسهیلات مورد نیاز می‌تواند به ما کمک کند تا با اطمینان بیشتری در بازار رقابت کنیم.

حسینی اضافه کرد: حمایت‌های دولتی نه تنها به حفظ اشتغال موجود کمک می‌کند بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز باشد. بنابراین، همکاری میان دولت و بخش خصوصی در این زمینه امری حیاتی است تا به توسعه پایدار کشور کمک شود.

وی گفت: درخواست ما این است که تسهیل‌گری واقعی انجام شود. از طرفی، برای حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف تولید، باید شرایط دریافت حمایت‌های مالی و تسهیلات مرتبط با سرمایه در گردش هم برای تولیدکنندگان قابل دسترس‌تر شود تا شرکت بتواند تعهداتش را به موقع پرداخت کند.

یکی دیگر از تولیدکنندگان به خبرنگار مهر بر لزوم تخصیص حمایت های مناسب و ارائه تسهیلات حمایت از تولید تاکید کرد و اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویت ها برای ما حفظ اشتغال است.

احمدی بیان کرد: ما می‌خواهیم نیروهای کارگری را از دست ندهیم، چون آموزش و تخصص آن‌ها سرمایه‌ای نیست که بتوان به سرعت جایگزین کرد. اگر شرکت نتواند حقوق و مزایا را پرداخت کند، ناچار می‌شود نیروی کار را کاهش دهد و این همان جایی است که یک بحران اقتصادی، اجتماعی هم ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات ویژه به‌خصوص برای سرمایه در گردش و امکان جبران عقب‌افتادگی‌ها می‌تواند کمک کند چرخه تولید ادامه پیدا کند. همچنین امهال یا کاهش فشار بدهی‌ها و تسهیل مسیرهای بانکی، باعث می‌شود شرکت‌ها در دوران دشوار دوام بیاورند و با کمترین هزینه انسانی، به ثبات برسند.

پرداخت سرمایه در گردش و کمک به حقوق کارکنان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در استان بوشهر اجرای طرح حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار در دستور کار قرار گرفته است.

مرتضی پروانه بیان کرد: پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت، به منظور کمک به ادامه فعالیت و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، انجام می‌شود.

وی با تاکید بر نقش مستقیم تسهیلات در تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها افزود: کمک به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها از محورهای اصلی این حمایت‌ها است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر بیان کرد: در چنین چارچوبی، بنگاه‌ها می‌توانند به تعداد کارکنان شاغل خود یا حتی کمتر از آن نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند و مبلغ تسهیلات نیز به حساب شرکت واریز خواهد شد.

پروانه ادامه داد: در واقع رویکرد ما تشویق بنگاه‌ها به حفظ اشتغال است؛ به همین دلیل، کاهش نرخ تسهیلات در صورت حفظ اشتغال هم در نظر گرفته شده است. این سازوکار کمک می‌کند بنگاه‌ها به جای کاهش نیرو، مسیر تداوم فعالیت و حفظ نیروی انسانی را انتخاب کنند.

حمایت در دستور کار است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در کنار بنگاه‌های اقتصادی هستیم. حفظ اشتغال از اولویت‌های مهم ما است و در این چارچوب، ارائه تسهیلات مورد نیاز و تلاش برای ورود مواد اولیه و رفع نیازهای تولید را در دستور کار داریم.

پرداخت تسهیلات ویژه و امهال برای حفظ تولید و تداوم اشتغال نیروهای کارگری از اقدامات مهم محسوب می‌شود رسول رستمی با اشاره به فعالیت ستادهای مرتبط ادامه داد: تأمین مالی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، همزمان با تلاش شبانه‌روزی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای عبور از مشکلات دنبال می‌شود. هدف این است که هم تولید حفظ شود و هم تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: در شرایطی که فشارهای بیرونی بر بازار و تامین منابع وارد شده، این حمایت‌ها می‌تواند مانع از تصمیمات ناگزیر بنگاه‌ها برای کاهش نیرو یا تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

حفظ اشتغال اولویت است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی یکی از اولویت‌های مهم ما است. پیگیری مصوبات ملی در سطح استان را با جدیت انجام می‌دهیم و تلاش می‌کنیم مشکلات عملیاتی شرکت‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن رفع شود.

نصرالله کشاورز با برشمردن محورهای حمایتی گفت: ما دنبال این هستیم که مشکلات تولیدکنندگان در زمینه‌های بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، واردات و صادرات کاهش پیدا کند. همچنین تشکیل کمیته‌هایی برای بررسی واحدهای آسیب‌دیده انجام شده تا وضعیت هر بنگاه به‌صورت دقیق بررسی شود و حمایت‌های لازم متناسب با نیاز واقعی در اختیار آن قرار بگیرد.

کشاورز خاطرنشان کرد: در چارچوب این رویکرد، حمایت از تولید فقط به یک بخش محدود نیست؛ حمایت از مسیرهای بیمه و مالیات، بانک و تسهیلات، و نیز تسهیل در تعاملات تجاری برای تامین مواد اولیه و فروش محصول، همگی در کنار هم به حفظ اشتغال منتهی می‌شود.

آنچه امروز بیش از هر چیز در استان بوشهر و در سطح کشور مهم شده، تداوم تولید به عنوان پیش‌شرط حفظ اشتغال است و در چنین وضعیتی، حمایت‌های دولتی باید چندوجهی و هم‌زمان باشد؛ تسهیل تامین مواد اولیه، کمک به فروش و جلوگیری از شوک بازار، و مهم‌تر از همه، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با سازوکارهایی که حفظ اشتغال را تشویق و تضمین کند.

در این شرایط رویکرد مدیریتی بر تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها متمرکز شده و طرح‌های حفظ اشتغال، امهال، کاهش نرخ تسهیلات در صورت نگهداشت نیروی انسانی و پیگیری موانع بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی، در مرکز سیاست‌های اجرایی قرار گرفته است.