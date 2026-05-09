به گزارش خبرنگار مهر، پس از قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات قهرمانی آسیا و برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و اعزام کشتی‌گیران به چندین تورنمنت بین‌المللی، تا حدودی ترکیب کشتی فرنگی برای مسابقات جهانی مشخص شد. این مسابقات قرار است در آبان ماه امسال برگزار شود و در برخی اوزان تکلیف تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در این مسابقات مشخص شده است.

در حال حاضر پیام احمدی در ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم، علیرضا مهمدی در ۸۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم حضورشان در ترکیب تیم جهانی قطعی شده است.

اما هنوز تکلیف تیم ملی کشتی فرنگی در سه وزن در مسابقات جهانی مشخص نشده است،در اوزان ۶۳، ۷۲ و ۱۳۰ کیلوگرم تکلیف ملی‌پوشان به مسابقه انتخابی کشیده است. با اعلام کادر فنی وزن ۱۳۰ کیلوگرم که رقابت بین امین میرزازاده و فردین هدایتی است، مسابقه انتخابی آنها در حاشیه جام تختی در خردادماه برگزار می‌شود.

در وزن ۷۲ کیلوگرم دانیال سهرابی دارنده مدال برنز مسابقات جهانی سال ۲۰۲۵ باید به مصاف محمدجواد رضایی نفر برتر چرخه این وزن در سال ۲۰۲۶ و همچنین دارنده مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا برود. این مسابقه انتخابی هم قرار است در دهه دوم خردادماه در مسابقات رنکینگ خردادماه برگزار شود.

در وزن ۶۳ کیلوگرم هم محمدمهدی کشتکار نفر سوم سال ۲۰۲۵ جهان و عرفان جرکنی باید برای دوبنده تیم ملی با یکدیگر رقابت کنند. جرکنی در مسابقات قهرمانی آسیا در مرحله فینال مغلوب حریف قرقیزستانی خود شد و به مدال نقره رسید.حالا این دو کشتی‌گیر باید با صلاحدید کادر فنی در رنکینگ مغولستان به مصاف هم بروند تا تکلیف دوبنده تیم ملی هم در این وزن مشخص شود.