روشن: از داوری در جام ۱۹۷۸ ضرر کردیم/ باید به جوانان بها داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسن روشن، دومین گل‌زن تاریخ فوتبال ایران در جام‌های جهانی و زننده تک گل تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین مقابل پرو، اظهار داشت: در آن زمان، تنها یک تیم از آسیا و اقیانوسیه به جام جهانی می‌رفت و آن تیم ما بود. با اینکه برای اولین بار در این رقابت‌ها شرکت می‌کردیم، عملکرد بدی نداشتیم، اما همیشه اعتقاد دارم که یکی از دلایل حذف ما، عملکرد داوران خودمان در مسابقات داخلی بود. بسیاری از خطاهایی که در جام جهانی سوت زده می‌شد، در لیگ داخلی خطا گرفته نمی‌شد و تقریباً رکورددار پنالتی دادن شدیم. در دو بازی، چهار گل از پنالتی خوردیم.

وی در ادامه بیان داشت: در آن دوره به دلیل دوران نقاهت پس از عمل جراحی، ضعف جسمی داشتم. به همین دلیل مقابل هلند و اسکاتلند فقط ۱۰ دقیقه بازی کردم. پس از برتری هلند مقابل اسکاتلند و افزایش شانس ما برای صعود، حشمت مهاجرانی به من گفت مقابل پرو از ابتدا باید بازی کنم. من هم تمام تلاشم را برای موفقیت تیم به کار گرفتم.

روشن درباره این که آیا آن بازی را هنوز می‌بیند یا نه، گفت: تا دقیقه ۶۰، خودم باید ۳ یا ۴ گل می‌زدم، اما دروازه‌بان حریف ستاره زمین شده بود. با این حال پس از اینکه نیمه اول یک گل زدم، در دقیقه ۶۰ به دلیل پارگی همسترینگ از زمین بیرون آمدم و شش ماه در بیمارستان بودم. هرچند ۴ بر یک از پرو شکست خوردیم، اما آن تیم شش بار در جام جهانی حضور داشت و ما برای اولین بار در این تورنمنت بزرگ شرکت می‌کردیم. تجربه خاصی هم نداشتیم، اما عملکرد ما در آن دوره بد نبود. هنوز هم که فیلم بازی با پرو را می‌بینم، حسرت از دست رفتن موقعیت‌های خوب تیم ملی را می‌خورم.

مهاجم اسبق تیم ملی ایران ادامه داد: تیم ما در المپیک ۱۹۷۶ مونترال به رتبه پنجم رسید و از گروه خود صعود کرد. در آن مسابقات کوبا را بردیم، از لهستان که سوم جام جهانی شده بود، ۳ بر ۲ شکست خوردیم و مقابل شوروی هم که در آن زمان جزو قدرت‌های دنیا بود، ۲ بر یک باختیم. اساس تیمی که به جام جهانی ۱۹۷۸ رفت، تیم ملی جوانان بود که حدود شش سال قهرمان آسیا می‌شد و هر بازیکنی مریض یا مسن می‌شد، بازیکن جوان جای او را بهتر پر می‌کرد.

وی در رابطه با علت این اتفاقات عنوان داشت: مشکل فعلی فوتبال ما، ضعف رده‌های پایه است که هرکسی در آن کار می‌کند و به همین دلیل مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. هرچند باشگاه‌های بزرگ در بحث آکادمی فعالیت دارند، اما بودجه خاصی برای تیم‌های پایه در نظر نمی‌گیرند. به خاطر شرایط کشور و نداشتن امکانات خوب، برنامه‌های فدراسیون در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ به خوبی اجرا نشده. در سفری که با مهدی تاج، امیر قلعه‌نویی و مهدی نبی میهمان فدراسیون ترکیه بودیم، دیدیم فوتبال این کشور که جزو کشورهای مطرح اروپا نیست، چه امکانات عظیمی دارد. متأسفانه فدراسیون ما حمایت مالی چندانی ندارد و به همین دلیل لطمه می‌خوریم.

روشن در مورد لزوم حضور باعزت در جام جهانی آمریکا، مکزیک و کانادا گفت: بسیاری از نفرات نسل فعلی تیم ملی دست‌کم در دو جام جهانی شرکت کرده‌اند و تجربه مناسبی دارند. امیدوارم بتوانیم در اولین دوره ۴۸ تیمی این تورنمنت از گروه صعود کنیم اما به صورت کلی باید بهای بیشتری به نسل جوان بدهیم تا پس از جام جهانی ۲۰۲۶، بازیکنان جوان را جایگزین کنیم. امیر قلعه‌نویی در این اردو حدود ۱۳ بازیکن جوان را دعوت کرده که به کار آینده تیم ملی می‌آیند و هر زمان ماهی را از آب بگیرند تازه است.

روشن در رابطه با لزوم توسعه آکادمی‌ها برای استفاده فوتبال ملی تصریح داشت: عملکرد فدراسیون با وجود بسیاری از محدودیت‌ها، به ویژه در حوزه بانوان خوب بوده و خوشبختانه به مقام‌های خوبی رسیده‌ایم، اما پایه و اساس هر بنایی باید در نظر گرفته شود. باشگاه‌ها باید بودجه مشخص و خوبی برای آکادمی‌ها اختصاص دهند و نظارت کامل و دقیقی از جانب فدراسیون و خود باشگاه‌ها روی فعالان فوتبال پایه انجام شود. در کل دنیا فوتبالیست‌های خوب مثل پله و مارادونا معمولاً از اقشار ضعیف جامعه هستند. فرزند ثروتمندان به ندرت فوتبالیست سطح بالا می‌شود. باید بذر فوتبال را خوب بکاریم تا در ده سال آینده شرایط بسیار بهتر شود.

پیشکسوت فوتبال ایران در پایان خاطرنشان ساخت: همه باید به تیم ملی کمک کنیم. مدتی قبل در برنامه‌ای تلویزیونی خطاب به معاون وزیر ورزش گفتم اشتباه است این تیم در جام جهانی شرکت نکند. وقتی شنیدم در جلسه اخیر با احمد دنیامالی تصمیم گرفته شد تیم ملی به خوبی به جام جهانی برود، خیلی خوشحال شدم. اعزام تیم نباید ارتباطی به وضعیت کنونی کشور داشته باشد، زیرا اینجا بهترین فرصت است که تیم ما با رفتار، اخلاق و بازی خوب، قدرت و شخصیت ایرانی را نشان دهد و به کسانی که می‌خواهند مردم کشورمان را در خارج تخریب کنند پاسخ دهد.