به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در فاصله کمتر از ۳۶ روز تا آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، روند آماده‌سازی خود را دنبال می‌کند و زیر نظر امیر قلعه‌نویی در حال برگزاری تمرینات منظم است.

ملی‌پوشان فوتبال کشورمان امروز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت برای دومین بار در کمتر از یک هفته، در یک دیدار درون‌تیمی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

سایت رویترز در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و نوشت: تیم ملی فوتبال ایران در آستانه آغاز رقابت‌های جام جهانی با یک ضربه سنگین مواجه شد؛ علی قلی‌زاده، وینگر این تیم، در جریان دیدار باشگاهی‌اش برای لخ پوزنان لهستان دچار مصدومیت شدید زانو شد و فصل را از دست داد.

این بازیکن که قرار بود در سمت راست خط حمله تیم ملی ایران در جام جهانی به میدان برود، در دیدار مقابل موتور لوبلین از زمین بازی خارج شد و پس از انجام آزمایش‌های پزشکی مشخص شد از ناحیه رباط صلیبی زانوی چپ دچار پارگی شده است.

در حالی که همچنان تردیدهایی درباره حضور ایران در جام جهانی به دلیل تنش‌های سیاسی وجود دارد، بازیکنان داخلی تیم ملی تمرینات خود را در تهران ادامه می‌دهند.

فوتبال لیگ برتر ایران پس از آغاز درگیری‌ها میان آمریکا و رژیم صهیونیستی در اواخر فوریه متوقف شده و بازیکنان تنها به تمرینات سبک و بازی‌های درون‌تیمی در اردوها بسنده کرده‌اند.

همچنین برخی بازیکنان تیم ملی در تجمعات شبانه در تهران حضور داشته‌اند. محمدمهدی محبی، هافبک تیم ملی، در یکی از این تجمعات اعلام کرده است در صورت گلزنی در جام جهانی، گل خود را به «شهدای» حمله موشکی ماه مارس در میناب تقدیم خواهد کرد؛ حمله‌ای که به کشته شدن ۱۵۶ غیرنظامی از جمله کودکان انجامید.

پس از مصدومیت قلی‌زاده، نگاه‌ها به وضعیت سردار آزمون نیز دوخته شده است. رسانه‌های داخلی ایران از احتمال میانجی‌گری برای بازگشت این مهاجم به تیم ملی خبر داده‌اند. آزمون که با ۵۷ گل ملی در ۹۱ بازی از چهره‌های مهم تیم ملی محسوب می‌شود، در بازی‌های دوستانه ماه مارس مقابل کاستاریکا و نیجریه از فهرست تیم ملی کنار گذاشته شد.

با این حال رئیس فیفا، جیانی اینفانتینو، هفته گذشته در کنگره این نهاد تأکید کرد ایران در جام جهانی حضور خواهد داشت و هر سه دیدار مرحله گروهی خود را طبق برنامه در آمریکا برگزار می‌کند.

تیم ملی ایران در نخستین بازی خود ۱۵ ژوئن در لس‌آنجلس به مصاف نیوزیلند می‌رود، سپس ۲۱ ژوئن برابر بلژیک در همان ورزشگاه قرار می‌گیرد و در آخرین دیدار گروهی نیز ۲۶ ژوئن در سیاتل مقابل مصر بازی خواهد کرد.