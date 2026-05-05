به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت «cityam»، در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، کارشناسان امنیتی نسبت به تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی، بهویژه افزایش احساسات ضدآمریکایی و درگیریهای مرتبط با ایران، بر روند برگزاری این رقابتها هشدار دادهاند.
این دوره از جام جهانی قرار است در ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شود و با حضور ۴۸ تیم از قارههای مختلف جهان، بزرگترین رویداد تاریخ این رقابتها محسوب میشود. با این حال، فضای آمادهسازی این تورنمنت تحت تأثیر نگرانیهای امنیتی و سیاسی قرار گرفته است.
«دیلن ایوانز» مدیر بخش راهکارهای امنیتی یک شرکت بینالمللی مدیریت ریسک مستقر در لندن، در گفتگو با رسانهها اظهار داشت: بهطور کلی، نگاه منفی نسبت به ایالات متحده در حال تبدیل شدن به یک عامل تأثیرگذار مستقل است. همزمانی تنشهای ژئوپلیتیکی و سیاستهای داخلی باعث ایجاد فضای حساستری برای برخی مسافران بینالمللی شده است.
وی افزود: این شرایط در عمل بیشتر به افزایش حساسیت در مرزها، سختگیریهای امنیتی و احتمال شکلگیری اعتراضات در شهرهای بزرگ منجر خواهد شد تا تهدید مستقیم.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که آمریکای شمالی در ماههای اخیر شاهد چندین رخداد امنیتی بوده است؛ از جمله یک حادثه تیراندازی در ضیافت خبرنگاران کاخ سفید که به گفته برخی منابع، هدف آن رئیسجمهور آمریکا (دونالد ترامپ) بوده است. همچنین در مکزیک، یک حادثه تیراندازی در یک سایت باستانی منجر به کشته شدن یک گردشگر کانادایی شد.
همچنین برخی سازمانها اخیراً با انتشار هشدارهای سفر، نسبت به شرایط امنیتی در ایالات متحده در دوران برگزاری جام جهانی ابراز نگرانی کردهاند. در مکزیک نیز به دلیل برخی حوادث خشونتآمیز، سطح ریسک سفر افزایش یافته است.
در این میان، کارشناسان به وضعیت سیستم درمانی کانادا نیز اشاره کرده و اعلام کردهاند که فشار ناشی از رویدادهای بینالمللی میتواند بر خدمات اورژانسی این کشور تأثیرگذار باشد و نیاز به برنامهریزی دقیقتر برای گردشگران خارجی را افزایش دهد.
در ادامه این گزارش همچنین آمده است که نهادهای اطلاعاتی آمریکا نسبت به افزایش خطرات امنیتی در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ هشدار دادهاند؛ موضوعی که یادآور تهدیدهای تروریستی در جام جهانی ۱۹۹۸ فرانسه است که در آن زمان نیز یک طرح حمله بزرگ پیش از اجرا خنثی شده بود.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
