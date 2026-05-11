فهرست ۵۵‌ نفره آرژانتین برای فتح دوباره جام جهانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، لیونل اسکالونی سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین لیست اولیه بازیکنان این تیم را برای کسب مجوز حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد.

آلبی سلسته با ۵۵ بازیکن معرفی شده از سوی سرمربی خود به فکر دفاع از عنوان قهرمانی است. در بین اسامی اعلام شده بازیکنانی نظیر امیلیانو مارتینز، کوین مک‌آلیستر، کریستین رومرو، لیونل مسی، پاز، آراندا، گارناچو، جانلوکا پرستیانی و خولیان آلوارز دیده می شود.

لیست اعلام شده از سوی فدراسیون فوتبال آرژانتین به شرح زیر است:

دروازه‌بان‌ها: امیلیانو مارتینز (استون ویلا)، خرونیمو رویی (المپیک مارسی)، خوان موسو (اتلتیکو مادرید)، والتر بنیتز (کریستال پالاس)، فاکوندو کامبسس (راسینگ کلاب)، سانتیاگو بلتران (ریورپلاته)

مدافعان: آگوستین گیای (پالمیراس)، گونسالو مونتیل (ریورپلاته)، نائل مولینا (اتلتیکو مادرید)، نیکولاس کاپالدو (هامبورگ)، کوین مک‌آلیستر (یونیون سن ژیلواز)، لوکاس مارتینز کوارتا (ریورپلاته)، مارکوس سنسی (بورنموث)، لیساندرو مارتینز (منچستر یونایتد)، نیکولاس اوتامندی (بنفیکا)، خرمن پسلا (ریورپلاته)، لئوناردو بالردی (مارسی)، کریستین رومرو (تاتنهام)، لائوتارو دی لولو (بوکا جونیورز)، زاید رومرو (ختافه)، فاکوندو مدینا (مارسی)، مارکوس آکونیا (ریورپلاته)، نیکولاس تالیافیکو (لیون)، گابریل روخاس (راسینگ کلاب)

هافبک‌ها: ماکسیمو پرون (کومو)، لئاندرو پاردس (بوکاجونیورز)، گیدو رودریگز (والنسیا)، آنیبال مورنو (ریورپلاته)، میلتون دلگادو (بوکا جونیورز)، آلن وارلا (پورتو)، ازکیل فرناندز (بایر لورکوزن)، رودریگو دی پل (اینتر میامی)، ازکیل پالاسیوس (بایر لورکوزن)، انزو فرناندز (چلسی)، الکسیس مک‌آلیستر (لیورپول)، جووانی لو سلسو (رئال بتیس)، نیکولاس دومینگوز (ناتینگهام فارست)، امیلیانو بوئندیا (استون ویلا)، والنتین بارکو (استراسبورگ)، لیونل مسی (اینتر میامی)، نیکولاس پاز (کومو)، فرانکو ماستانتونو (رئال مادرید)، تیاگو آلمادا (اتلتیکو مادرید)، توماس آراندا (بوکاجونیورز)

مهاجمان: نیکولاس گونزالس (اتلتیکو مادرید)، آلخاندرو گارناچو (چلسی)، جولیانو سیمئونه (اتلتیکو مادرید)، ماتیاس سوله (آ اس رم)، کلودیو اچوری (خیرونا)، جانلوکا پرستیانی (بنفیکا)، سانتیاگو کاسترو (بولونیا)، لائوتارو مارتینز (اینتر میلان)، خوزه مانوئل لوپز (پالمیراس)، خولیان آلوارز (اتلتیکو مادرید)، متئو پلگرینو (پارما کالچو)