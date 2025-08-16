حسن روشن: استقلال نیاز به زمان دارد/ شرایط بهتر از قبل شده است

حسن روشن در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص عملکرد استقلال برابر تراکتور گفت: استقلال بازی‌های فصل قبل نمایش بهتری از خود نشان داد و میل به بازی هجومی در این تیم دیده می‌شد. استقلال نیمه اول تهاجمی بازی کرد و در نیمه دوم یک تیم کاملاً تدافعی شد و اگر دو اشتباه فردی رخ نمی‌داد به طور حتم می‌توانست جام را بالای سر ببرد اما در مجموع این تیم نشان داد اگر از فشار بدنسازی بیرون بیاید و بازیکنان جدید با دیگر نفرات به هماهنگی برسند شرایط بهتری پیدا خواهد کرد و می‌توان به آینده استقلال امیدوارتر شد. هنوز خیلی رود است که بخواهیم در خصوص نقاط مثبت و منفی استقلال صحبت کنیم اما از بازیکنان با تجربه تیم انتظار بیشتری می‌رود تا آنها در شرایط سخت تیم را از زیر فشار در بیاورند. اگر آنها بی تجربگی کنند دیگر نمی‌توان از جوان‌ترها انتظار بیشتری داشت.

رفتنی‌ها زودتر میدان را ترک کنند

وی با انتقاد از مدیران استقلال که نمی‌خواهند جای خود را به مدیران واقعی بدهند تاکید کرد: این شکست را باید به نام مدیران استقلال نوشت. وقتی بیشترین زمان در نقل و انتقالات را از دست می‌دهید و یک تیم دست و پا شکسته را به اردو می‌فرستی نتیجه‌اش همین می‌شود که یک جام را به حریف تقدیم می‌کنید. استقلال به مدیران ضعیف خود باخت نه به تراکتور. وقتی آقایان وعده و و عید می‌دادند و زمان از دست می‌رفت حریفان بازیکن جذب کردند با یک تیم کامل اردو رفتند و نتیجه‌اش را همه مشاهده کردند.

ساپینتو نقاط ضعف را دیده

کارشناس فوتبال در خصوص نقاط ضعف استقلال برابر تراکتور گفت: به طور حتم سرمربی آبی‌پوشان کاملاً متوجه شده که نقاط ضعف استقلال چیست و باید چطور آنها را پوشش بدهد. او می‌داند که باید در لیگ برتر و جام حذفی و لیگ سطح دوم آسیا با حریفان مبارزه کند پس باید نقاط ضعف را به طور کامل پوشش دهد تا بتواند در مصاف با حریفان عملکرد موفقی داشته باشد. استقلال در خط دفاع قابل قبول بود ولی دو اشتباه فاحش داشت که نباید دوباره تکرار شود. در خط هافبک هم هنوز ضعف برطرف نشده و نیاز به یک هافبک طراح و خلاق کاملاً به چشم می‌خورد. در خط حمله هم همچنان آزادی بی خطر است و دیدیم که باز یک مدافع گلزنی کرد. ساپینتو زمان زیادی تا شروع لیگ ندارد و باید در این یک هفته تیم را از لحاظ روحی و فنی آماده کرده و با تمرینات اختصاصی برای برخی بازیکنان نقاط ضعف را از بین ببرد.

بازیکنان جدید هماهنگ نشده‌اند

روشن در مورد عملکرد بازیکنان جدید استقلال گفت: به جز آدان که ۹۰ دقیقه برای استقلال بازی کرد سایر بازیکنان تازه جذب شده استقلال یا بازی نکردند یا چند دقیقه بیشتر به میدان نیامدند که نمی‌توان عملکرد آنها درون زمین را ارزیابی کرد. آنها باید در تمرینات با سایر بازیکنان به هماهنگی کامل برسند تا دست سرمربی برای تغییر تاکتیک باز باشد. دروازه‌بان استقلال تنها بازیکنی بود که کامل بازی کرد چند حرکت خوب داشت ولی بر روی گل دوم شریک اشتباه سهرابیان بود اما در مجموع نشان داد با تجربه است ولی به یک رقیب خوب نیاز دارد تا فکر نکند تحت هر شرایطی گلر اول خواهد بود.

هواداران دست از حمایت بر ندارند

وی در پایان خاطر نشان کرد: می‌دانیم که هواداران از این شکست و از دست رفتن جام ناراحت هستند ولی باید بدانند استقلال در سه جام باید بجنگد و راهی طولانی در پیش دارد. بنابراین بازیکنان و کادر فنی به حمایت هواداران نیاز دارند. استقلال بدون تماشاگرانش یعنی هیچ پس هواداران تیم را تنها نگذارند و از تیم حمایت کنند. این استقلال اگر حمایت شود حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.