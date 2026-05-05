به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین امروز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت با حضور مهمانان ویژهای از کودکان تحت پوشش بهزیستی همراه بود. برگزاری یک بازی نمادین میان این کودکان و بازیکنان تیم ملی، صحنههای زیبایی را در مرکز ملی فوتبال رقم زد.
در جریان این تمرین، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان نیز حضور یافتند و با اهدای یک جلد کلامالله مجید و شاخهای گل، برای اعضای تیم ملی در رقابتهای جام جهانی آرزوی موفقیت کردند.
پس از این دیدار نمادین، ملیپوشان وارد زمین شدند و تمرینات خود را آغاز کردند. در بخش ابتدایی، بازیکنان در دو گروه به انجام نرمدوی در مسافتهای کوتاه و تمرین پرس از موانع پرداختند. سپس هر دو گروه در دو گوشه زمین و با استفاده از دروازههای کوچک، تمرینات تخصصی خود را دنبال کردند.
در ادامه، بازیکنان به دو تیم سفید و زرد تقسیم شدند و با عبور دوبهدو از موانع، تمرینات سرعتی - استقامتی را پشت سر گذاشتند. در پایان نیز یک بازی درونتیمی برگزار شد.
تیم ملی فردا در دومین بازی درونتیمی خود در مرحله سوم اردوی ویژه آمادهسازی، از ساعت ۱۸ در ورزشگاه دستگردی به میدان خواهد رفت.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
