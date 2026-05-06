به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، میلاد محمدی در دو جام جهانی گذشته برای تیم ملی بازی کرده و اهالی فوتبال خاطرات خوبی از او دارند. یکی از صحنههای ماندگار از محمدی، جانفشانی این مدافع برای تعقیب توپ در بازی مقابل اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ است که هیچ گاه از خاطر علاقهمندان به فوتبال پاک نخواهد شد. میلاد حالا یکی از بازیکنان باتجربه تیم ملی محسوب میشود که کادرفنی هم حساب ویژهای رویش باز کرده است.
* نظرت درباره تمرینات فشرده تیم ملی در فاصله ۳۶ روز مانده تا جام جهانی چیست؟
محمدی: در شرایط ویژهای هستیم. هر کسی آن را تجربه کرده باشد میفهمد در چه برهه حساسی قرار داریم. خودم در گذشته افتخار همراهی تیم ملی در جام جهانی را داشتم و در این مسابقات بازی کردهام. باید هم تمرینات پرفشار باشد تا با آمادگی کامل پا به مسابقات بگذاریم. همه تیمها با آمادگی کامل به این تورنمنت میآیند و با کوچکترین غفلت، ممکن است ضربه بخوریم. برای همین کادرفنی محترم تیم ملی برنامهای قوی دارد و تمام تلاش خود را انجام میدهد تا بازیکنان به بالاترین سطح آمادگی خود برسند.
* اگر در این جام جهانی هم شرکت کنید سومین بار است که چنین تورنمنت بزرگی را تجربه میکنید. ضمن این که هیچکس بازی مقابل اسپانیا را فراموش نمیکند که تعصب و غیرت شما برای رسیدن به توپ، نماد فداکاری و گذشت لقب گرفت. خودتان در این باره صحبت کنید.
محمدی: بله. این افتخار را داشتم که در ۲ دوره قبلی جام جهانی حضور داشته باشم. ممنون این محبت هستم اما در دیدار با اسپانیا همه بازیکنان با تمام وجود زحمت کشیدند. ضمن اینکه این موضوع فقط مختص یک بازی نبوده و نیست. بازیکنان در تمام دیدارهای ملی همه وجودشان را در زمین میگذارند. لباس این تیم مقدس است و آرزوی هر بازیکنی است که آن را بر تن کند. وقتی این افتخار بزرگش نصیبش میشود، با تمام وجود تلاش میکند تا بهترین عملکرد را داشته باشد و در اصطلاح صدش را بگذارد. فقط امیدوارم در این جام جهانی هم صحنههای قشنگی از خودمان به جا بگذاریم.
* در اردوی قبلی تیم ملی در ترکیه حضور داشتی و به زودی تیم ملی مجدد اردوی نهایی خود پیش از آغاز جام جهانی را در این کشور برگزار خواهد کرد. نظرتان در مورد شرایط این اردوها چیست؟
محمدی: یکی از مهمترین برنامههای مربیان پیش از آغاز جام جهانی، همین اردو پایانی یا به اصطلاح اردوی منتهی به حضور در تورنمنت میشود زیرا بالاترین سطح برنامهها برای آماده سازی تیم ملی در این اردو انجام میشود. بسیار هم مهم است که برنامهها و بازیهای دوستانه براساس خواستههای کادرفنی تیم ملی و به صورت دقیق انجام شود. امیدوارم این مسئله این بار هم تکرار شود تا تیم ملی با بالاترین سطح آمادگی قدم به میدان بزرگ جام جهانی بگذارد. در این اردو نیاز به دو تا سه بازی دوستانه داریم
* تیم ملی در جام جهانی با سه تیم نیوزلند، مصر و بلژیک بازی خواهد کرد. نظرت در مورد این سه حریفمان چیست؟
محمدی: توجه داشته باشید در جام جهانی حتی با وجود افزایش تیمها، هیچ تیم ضعیفی وجود ندارد. مطمئن باشید تیمی که توانسته به جام جهانی صعود کند حتما شایستگیاش را داشته است. در گروه ما هم هر سه تیم دارای تواناییهای قابل احترامی هستند و هیچ تیمی از پیش بازنده یا برنده نیست. شناخت نسبی از حریفانمان دارم و مطمئن هستم در روزهای آینده مربیان تیم ملی آنالیزهای لازم را انجام داده و در اختیار ما قرار خواهند داد تا شناخت کاملتری از آنها پیدا کنیم. ولی موضوع حائز اهمیت این است که به هیچ وجه نباید حریفی را دستکم بگیریم و باید در تمام دیدارها با تمام توان بازی کنیم تا انشاءالله بتوانیم در این دوره تاریخسازی کرده و از گروهمان بالا بیاییم.
* این روزها به دلیل شرایط ویژه کشورمان مفهوم وطن بسیار خاصتر شده، موضوعی که امیر قلعهنویی هم روی آن تاکید دارد. این موضوع چقدر برای خودت مهم است؟
محمدی: مطمئنا خیلی مهم است. وطن، خاک و تمامیت ارضی برای همه ما مهم است. در این وطن رشد کرده و زندگی میکنیم. خانواده ما در این وطن هستند. برای سربلندی ایران و شاد کردن مردم، همه تلاشمان را می کنیم و وطنمان را دوست داریم. شک نداشته باشید همه مجموعه تیم ملی برای سربلندی پرچم ایران با تمام توان، در جام جهانی خواهد جنگید.
* خودت هم در تجمعات شبانه مردمی شرکت کردی از حس و حالی که بین مردم در این گونه تجمعات داشتی بگو.
محمدی: شرایط خیلی خوبی بود. این سعادت را داشتم به کنار مردم بروم و در تجمعاتی که در این بیش از ۲ ماه، هر شب در آن حضور دارند شرکت کنم. انشاءالله کشور عزیزمان از این شرایط جنگی خارج شده و مردم به زندگی عادی خود برگردند. مردمان خوبی داریم و باید قدردان آنها باشیم. انشاءالله به زودی اتفاقات خوبی برای همه ما بیفتد.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
