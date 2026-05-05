به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد علیهالسلام هرمزگان به مناسبت هفته معلم با منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد علیهالسلام هرمزگان با اشاره به روحیه ایستادگی ملت ایران، اظهار کرد: این ملت با تکیه بر توان داخلی و اراده خود، در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی کرده و این مسیر افتخارآمیز در تاریخ ماندگار خواهد شد.
وی افزود: انتقال این ارزشها به نسلهای آینده در بستر آموزش و پرورش محقق میشود.
وی عنوان کرد: مدیریت گسترده آموزش و پرورش با وجود حجم بالای دانشآموزان، مدارس و نیروی انسانی، نشاندهنده تلاش ارزشمند این مجموعه است. وی تصریح کرد: حضور خیرین و معلمان پرتلاش، جایگاه آموزش و پرورش استان را ارتقا داده است.
فرمانده سپاه امام سجاد علیهالسلام هرمزگان خاطرنشان کرد: همه ظرفیتهای سپاه در حوزههای مختلف از جمله سازندگی، زیرساختهای آموزشی و فعالیتهای تربیتی در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد و این همکاری میتواند به ارتقای بهرهوری در نظام تعلیم و تربیت منجر شود.
در ادامه، منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با قدردانی از حضور فرمانده سپاه، اظهار داشت: این حضور، بیانگر توجه ویژه به جایگاه معلمان و اهمیت نظام تعلیم و تربیت است.
وی افزود: معلم ترکیبی از مهر، صبر و مسئولیتپذیری است و نقش او در تربیت نسل آینده، نقشی بیبدیل و ماندگار به شمار میرود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان خاطرنشان کرد: فرهنگیان در کنار مدافعان کشور، نقش مهمی در تقویت روحیه ملی و تبیین ارزشها ایفا کردهاند و این همراهی سرمایهای ارزشمند برای نظام تعلیم و تربیت است.
