به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام هرمزگان به مناسبت هفته معلم با منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، حسن صنعتکاران فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام هرمزگان با اشاره به روحیه ایستادگی ملت ایران، اظهار کرد: این ملت با تکیه بر توان داخلی و اراده خود، در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرده و این مسیر افتخارآمیز در تاریخ ماندگار خواهد شد.

وی افزود: انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده در بستر آموزش و پرورش محقق می‌شود.

وی عنوان کرد: مدیریت گسترده آموزش و پرورش با وجود حجم بالای دانش‌آموزان، مدارس و نیروی انسانی، نشان‌دهنده تلاش ارزشمند این مجموعه است. وی تصریح کرد: حضور خیرین و معلمان پرتلاش، جایگاه آموزش و پرورش استان را ارتقا داده است.

فرمانده سپاه امام سجاد علیه‌السلام هرمزگان خاطرنشان کرد: همه ظرفیت‌های سپاه در حوزه‌های مختلف از جمله سازندگی، زیرساخت‌های آموزشی و فعالیت‌های تربیتی در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد و این همکاری می‌تواند به ارتقای بهره‌وری در نظام تعلیم و تربیت منجر شود.

در ادامه، منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با قدردانی از حضور فرمانده سپاه، اظهار داشت: این حضور، بیانگر توجه ویژه به جایگاه معلمان و اهمیت نظام تعلیم و تربیت است.

وی افزود: معلم ترکیبی از مهر، صبر و مسئولیت‌پذیری است و نقش او در تربیت نسل آینده، نقشی بی‌بدیل و ماندگار به شمار می‌رود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان خاطرنشان کرد: فرهنگیان در کنار مدافعان کشور، نقش مهمی در تقویت روحیه ملی و تبیین ارزش‌ها ایفا کرده‌اند و این همراهی سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام تعلیم و تربیت است.