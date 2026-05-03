عتباتی: کارگران میدان دار عرصه تولید و صنعت کشور در جنگ اقتصادی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی صبح یکشنبه در بازدید از کارخانه سیمان ارومیه به مناسبت روز جهانی کارگر، افزود: کارگران باشرف و با غیرت ایران عزیز با تمام توان و همت صادقانه برای اعتلاء و عظمت کشور تلاش می کنند و ضمن کسب روزی حلال برای خانواده خود، باعث چرخش چرخ های صنعت و تولید و تامین کالاها و مایحتاج مورد نیاز مردم می شوند و این خود برترین عبادتهاست.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تاکید کرد: امنیت شغلی و فضای ایمن کار یکی از موارد مورد توجه و تاکیدات دستگاه قضایی است و الحمدا... صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی این امر را به خوبی رعایت می کنند و در این ایام با وجود تمامی مشکلات به تولید ادامه داده و از تعطیلی و بیکاری کارگران تا حد توان جلوگیری کرده اند که جا دارد از این افسران جنگ اقتصادی نیز تقدیر کرد.

وی افزود: کارگران در ایام جنگ در کنار رزمندگان و مردم میدان دار عرصه تولید و صنعت شدند و نگذاشتند تولید داخل با کمترین مشکل مواجه شود و این بسیار ارزشمند و قابل تحسین هست.

مقام ارشد قضایی آذربایجان غربی ادامه داد: مدیران در این بازدید مشکلاتی را که این مجموعه با آن مواجه هستند را مطرح کردند که مقرر شد در اسرع وقت برای کمک به رفع آنها در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری طرح و اتخاذ تصمیم شود.